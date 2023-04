Hockey dames D3 Verviers: "Une montée à l’extérieur aura moins de saveur" (photos)

Malgré le but d’ouverture (1-0) signé Barbara Conradt, les visiteuses ont égalisé puis pris l’avantage (1-2) en une minute à peine, dans le premier quart-temps. Un peu paralysées par l’enjeu, les Brebis ont un peu peiné à trouver leurs marques et poser leur jeu en première période. Avant de changer complètement de visage dans les troisième et quatrième quart-temps. Dominant les débats, les Verviétoises ont logiquement recollé au score (2-2) grâce à Émilie Raquet sur PC. Et alors que le troisième but leur tendait les bras, il ne viendra finalement pas.

Hockey dames D3: "Une montée à l’extérieur aura moins de saveur" (photos)

Du coup, elles devront encore patienter avant de fêter officiellement la montée à l’étage supérieur. Il leur reste un point à prendre lors de leurs deux derniers matches de la saison, tous deux à l’extérieur. "On a un peu manqué de caractère en début de match. Pourtant, on avait très bien commencé mais on a ensuite reculé, ce qui a permis à leur meilleure joueuse, une Argentine, d’être décisive sur leurs deux buts", explique Arnaud Maréchal, coach de l’équipe. "En deuxième mi-temps, il était important de montrer aux spectateurs qu’elles ont les capacités et que ce sont elles qui avaient le plus d’envie sur le terrain. Elles l’ont très bien fait, en mettant de l’intensité. Je suis assez fier de ce qu’elles ont donné en deuxième mi-temps, comme tout au long de la saison car cela ne change rien à leur parcours", commente-t-il, un brin déçu de ne pas pouvoir fêter la montée à domicile. "Une montée à l’extérieur aura un peu moins de saveur. Cela dit, cette montée sera bientôt assurée et je leur ai dit qu’elles pouvaient déjà en profiter tout autant aujourd’hui."

Les Verviétoises se rendront à Olympia dimanche prochain avant de terminer la saison, quoi qu’il en soit déjà réussie, au Primerose.