Herve-Battice C champion en P4

En s’imposant (57-92) dans le derby de P4 à Theux B ce samedi soir, Herve-Battice C décroche une 19e victoire cette saison pour deux revers seulement. Suffisant pour l’équipe dirigée par Alexandre Devigne pour fêter dès à présent le titre et une future montée en P3. Avec 1 692 points marqués, Herve-Battice C affiche actuellement la meilleure attaque de la série mais aussi la meilleure défense avec seulement 953 points concédés en 21 rencontres.