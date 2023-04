Giflé à Bruges, Eupen reste malgré tout en D1A et peut dire merci au Cercle

Pour rappel: l’AS avait deux options pour se sauver. La première: battre le Club de Bruges. Complexe, comme le match l’a confirmé. La deuxième: espérer que Zulte-Waregem ne l’emporte pas face au Cercle de Bruges…

C’est évidemment grâce à cette deuxième option que les Eupenois ont prolongé leur bail en D1A. Mené 0-2 par le Cercle après 9 minutes à peine, Zulte a su revenir à 2-2 mais n’a pas montré le même visage qu’une semaine plus tôt au Kehrweg, lorsque le Essevee a ridiculisé Eupen (1-5). C’est le Cercle, en fin de partie, qui (re)passait devant avec le 3-2 final. De quoi éviter le pire à ce triste Eupen…

12 buts encaissés en deux matches

Car Eupen a (encore) été surclassé ce dimanche… Mais cette fois, malgré la lourdeur des chiffres, ce n’était pas une réelle surprise. Après 10 minutes encourageantes, les Germanophones ont pris l’eau… avant de sombrer.

La tête de Vanaken sur la transversale (11e) n’était que la première alerte. Rits, sur coup-franc, trompait un Moser pas très mobile (1-0, 23e). Jutgla, sur un assist parfait de Lang, profitait du laxisme de Van Genecthen et Filin pour doubler la marque (2-0, 30e). Vanaken, qui passait à nouveau devant Lambert, signait le 3-0 (35e). Le gardien eupenois Lennart Moser n’avait pas la main très ferme, pas plus que sur le 4-0 de Lang (42e).

Tout était dit à la pause et les 71% (!) de possession de balle brugeoise (7 tirs cadrés pour le Club, aucun pour Eupen) confirmaient la suprématie des Blauw et Zwart.

Lors du deuxième acte, les visités ne forçaient plus, mais Rits, cette fois pied gauche, se montrait sans pitié pour le 5-0 (61e). Jutgla (6-0, 65e puis 7-0 dans les arrêts de jeu) soignait ses stats lui aussi.

L’Alliance aura donc encaissé 12 buts (5 face à Zulte, 7 à Bruges) sur ses deux derniers matches pourtant capitaux dans la lutte pour le maintien…

Quel futur pour Still ?

Giflé par son adversaire, Eupen a tout de même su éviter la bascule en D1B en ce championnat 2022-2023 qui avait la particularité d’envoyer trois équipes à l’étage inférieur. L’Alliance n’a guère brillé cette saison et sûrement pas en 2023, mais ce petit point de plus lui permet d’éviter le pire. Heureusement pour l’AS que Zulte-Waregem, Ostende et Seraing ont fait encore moins bien que les troupes d’Edward Still. Parlant du coach eupenois, qui arrive en fin de contrat, on imagine mal la direction le prolonger alors qu’il a signé un triste bilan de 12 points sur 48 possibles, avec à peine deux victoires (et 6 partages) à la clé…

La question du coach et celle des joueurs en fin de contrat seront prochainement réglées. Mais dans un premier temps, c’est tout un club qui veut savourer ce maintien synonyme de "ouf de soulagement", même s’il s’en est fallu de (très) peu…

Boris Lambert: "Un naufrage mais on se sauve"

"Ce match face à Bruges, c’est un naufrage…" confiait Boris Lambert en fin de partie. "On se sauve, oui, mais on passe par la petite porte. On peut s’estimer heureux et remercier le Cercle... C’était une saison délicate… On aurait pu se sauver plus tôt. On termine très mal cette saison. Mais on va retenir le positif: Eupen reste en D1A, c’était l’objectif premier. Il faut maintenant se ressourcer et préparer la saison prochaine. Soyons contents de nous maintenir en D1A!"

Club de Bruges 7 – Eupen 0

Arbitre: M. Boterberg.

Cartes jaunes: Peeters, Charles-Cook, Diakite.

Buts: Rits (1-0, 23e), Jutgla (2-0, 30e), Vanaken (3-0, 35e), Lang (4-0, 42e), Rits (5-0, 61e), Jutgla (6-0, 65e ; 7-0, 90e+1)

BRUGES: Mignolet, Meijer, Spileers, Mechelen, Odoi, Vanaken, Onyedika (51e Sabbe), Rits (69e Nusa), Lang (68e Sandra), Jutgla, Skov Olsen.

EUPEN: Moser, Davidson, Filin, Magnée, Van Genechten (46e Bessilé), Lambert (60e Christie-Davies), Peeters, Baiye (55e Diakite), Charles-Cook (55e Prevljak), N’Dri, Gassama (68e Paeshuyse).