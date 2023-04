Évolution du score: 10e: 17-23, 20e: 37-44 (20-21), 30e: 56-62 (19-18), 40e : 69-81 (13-19).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 5, Petit C. 7, Sayeh 21, Beauve 9, Dosseray 0, Vielvoye 0, Chikhaoui 23, Maréchal 4.

C’était le 18 avril, soit il y a plus d’un mois, la partie entre Ste-Walburge Liège C et Dison-Andrimont était interrompue suite à une bagarre dans les tribunes locales. Depuis, aucune nouvelle du Conseil judiciaire qui doit traiter ce dossier. Le club disonais n’a encore reçu aucune convocation pour aller défendre ses intérêts… Interpellant à une journée de la fin de compétition, d’autant plus que l’issue de cette rencontre pourrait avoir une incidence dans la lutte pour le maintien. En effet, Dison-Andrimont n’est actuellement pas sauvé puisqu’il est négatif sur ses deux poursuivants (Bellaire et La Villersoise) qui ne comptent qu’une défaite de plus. Tous restent donc en plein concernés par le second siège éjectable… en espérant qu’il n’en ait que deux !

Chikhaoui à nouveau aligné et très productif

Car Dison-Andrimont n’est pas parvenu à glaner le succès qui lui manque face à l’Étoile Jupille. Les locaux (privés de Lodomez et Haot) avaient pourtant bien démarré (5e: 11-8) avant que les Brasseurs ne réagissent (10e: 17-23). Sayeh - très productif en première partie de rencontre - rétablissait l’égalité au quart d’heure (27-27). Mais ses couleurs connaissaient trop de passages à vide et laissaient à nouveau Jupille reprendre le dessus au repos (37-44).

"Une nouvelle fois, j’ai dû fonctionner avec une équipe recomposée avec des apports de joueurs de P3 et de P4", regrette le coach disonais Didier Franceschi qui récupérait aussi un Chikhaoui - de retour de blessure - très important sur l’échiquier. "Résultats, des hauts et des bas qui finissent par nous coûter la victoire alors qu’il y avait la place pour passer."

La seconde mi-temps était du même acabit, Dison-Andrimont est plusieurs fois revenu dans le coup - pour même passer devant à la 32e (64-63) - sans jamais pouvoir contrôler le match.

Le week-end prochain s’avère crucial, Dison-Andrimont finira par un derby au Casino Spa.