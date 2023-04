Edward Still (Eupen): "Mon futur? On doit en discuter mais le bilan est très clair..."

"Mes émotions ? J’en ressens beaucoup" répondait l’entraîneur eupenois, qui abordait dans un premier temps le match à sens unique au Jan Breydel.

"La première émotion, c’est d’abord d’avoir joué contre une équipe de Ligue des champions ce dimanche. On assume les risques qu’on a voulu prendre face à ce redoutable adversaire… Malheureusement pour nous, après le 1-0, ils ont joué à un niveau que personne ne sait suivre en Belgique. Il y a la douleur de la défaite, on déteste perdre…"

Et d’évoquer le maintien: "Et puis, l’autre émotion, c’est le soulagement et la fierté d’avoir réussi la mission. Oui: les deux derniers résultats ne sont pas bons (NDLR: défaite 7-0 à Bruges et 1-5 face à Zulte-Waregem)… Mais depuis que je suis arrivé en novembre, il y avait une mission: rester en Pro League et on l’a fait. Certes, c’est avec une différence d’un point mais ça prouve la valeur de chacun de ses points."

Quant à son futur, l’ex-mentor de Charleroi demeure évasif. Pour rappel, il avait signé un contrat jusqu’en juin prochain au Kehrweg. "Le bilan est très clair… On se mettra autour de la table pour voir ce qu’on fait de ce bilan-là. Tout est très clair (sic)… On doit en discuter dans les jours qui viennent. Mais je ne ferai pas de déclaration dans un sens ou dans l’autre maintenant…"