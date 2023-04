Dès l’entame du match, il y a beaucoup de percussions de part et d’autre dans l’entrejeu et Stockay domine la possession du ballon en faisant circuler le ballon assez facilement malgré le pressing relativement haut de Dison.

À la 19e minute, Rico-Garcia repousse une magnifique reprise de Nézer qui aurait pu être dangereuse. Quelques minutes plus tard, Rayane se jette le pied en avant sur Courail et l’attrape au niveau de la jambe: carte rouge immédiate pour le défenseur stockali. Stockay se retrouve donc à dix. C’est une faute dans le rectangle qui vient animer la fin de la première mi-temps et un penalty sifflé pour Dison, converti par Guillaume Legros qui donne les commandes à son équipe.

Carte rouge pour David Rico-Garcia

En deuxième mi-temps, Stockay va essayer de se créer des occasions mais quelques erreurs de précisions et la mauvaise dernière passe ne leur permet pas de se montrer dangereux. Dison ne parvient pas, lui aussi, à se montrer dangereux. À la 89e minute, Rico-Garcia prend sa deuxième carte jaune pour une faute à quelques centimètres en dehors du rectangle. Teruel, qui remplace le portier, ne peut rien faire sur le coup franc de Rodrigues qui fini sa course dans les filets. Sur le fil, Stockay vient arracher un point dans une rencontre qui sera restée ouverte tout du long.

"Ce n’est jamais très agréable de se faire reprendre à la fin comme aujourd’hui mais ce n’est clairement pas immérité non plus. Je regrette juste qu’avant cela, nous avons eu 2-3 occasions de tuer le match et malheureusement quand on ne le fait pas, par manque d’expérience ou de maturité, on s’expose à une phase litigieuse. Si on m’avait dit avant le match que je prendrai un point contre Stockay, je n’aurais pas été mécontent. Maintenant, nous avons manqué de maîtrise à certains moments de la rencontre. Je crois qu’au niveau de la possession de balle, certains des joueurs n’étaient pas à leur niveau", commente l’entraîneur du Stade Disonais, Christophe Kinet.

Stockay 1 – Dison 1

Arbitre: M. Muratore.

Cartes rouges: Ayoub, Rico-Garcia (2e jaune)

Cartes jaunes: Clerbois, Nezer.

Buts: Legros (0-1, 39e pen), Rodrigues (1-1, 92e).

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Jurdan, Ronvaux, Kotchkarov (85e Ozer), Niankou, Nézer, Rodrigues, Boumediane, Bouhlal, Sternon.

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Courail (40e Manchigov), Teruel, Biondolillo, Legros, Demarteau (85e Castela), Leers (73e Godard), Errahmouni (69e Binot), Palm, Akdim.