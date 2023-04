Champion, Honsfeld retrouve la P2: "On remonte avec la meilleure défense" (photos et vidéo)

"On s’est concentré sur ce match qu’on savait très compliqué, on a très bien fait, confirme le coach des champions. Nous avons très bien démarré mais le 1-2 pris peu avant la pause a fait que tous les ballons balancés dans notre rectangle devenaient très dangereux. Finalement, on n’a pas laissé d’occasions à Spa tandis que nous en loupions au moins quatre très franches. Notre jeune défense a bien tenu le coup, c’est à l’image de notre saison."

Une saison maîtrisée de bout en bout par Honsfeld, les Germanophones méritent de retrouver la 2e provinciale, douze mois seulement après l’avoir quittée.

"Il y a eu plusieurs moments importants. Nous avons toujours su bien réagir après une défaite, notamment après le premier match face à Butgenbach. La victoire contre Elsaute B était aussi un tournant, tout comme nos deux succès face à Saint-Vith. Il aura aussi été très important de retrouver la stabilité défensive que nous avions un peu perdue après la trêve. C’est toujours plus facile de gagner les matches quand on ne doit inscrire qu’un but ou deux pour le faire. L’an dernier, nous étions descendus avec la plus mauvaise défense, cette fois on remonte avec la meilleure."

Honsfeld va retrouver une série C qu’il connaît bien et voudra avant tout assurer son maintien.

"Afficher plus d’ambitions ne serait pas sérieux. On va essayer de se stabiliser en P2 tout en continuant à progresser. Notre noyau est complet, nous n’effectuerons plus de transferts. Ce serait génial si un Daniel Henkes pouvait continuer, il apporte ses nombreux buts mais pas seulement. Il sait parler aux autres et mettre l’accent sur les petites choses importantes. Offensivement, on a d’autres gars talentueux pour faire la différence et nos jeunes vont vouloir montrer qu’ils sont capables d’évoluer plus haut."

Lanckohr: "encore avec les tripes"

Michaël Lanckohr, le capitaine des champions. ©EDA JR Marot

Formé et lancé du côté de Plombières, Michaël Lanckohr est à Honsfeld depuis longtemps et porte même le brassard de capitaine.

"C’est un superbe club avec des bénévoles et des supporters formidables, explique le médian du HSV. J’ai désormais connu deux descentes mais aussi deux remontées dans la foulée. Cette saison en P3 aura finalement été très bénéfique. Certains jeunes du club ont pu avoir leur chance et progresser, c’était peut-être une bonne chose de descendre l’an dernier."

Comme toujours, Michaël a tout donné face à des Spadois très motivés même s’ils n’avaient plus rien à gagner.

"Ils ne nous ont fait aucun cadeau, comme toutes les autres équipes depuis le début de la saison. Encore une fois, il a fallu aller chercher la victoire avec les tripes. On a toujours eu le titre dans un coin de la tête mais on savait qu’il y avait d’autres grosses équipes comme Saint-Vith, Walhorn ou Elsaute B. A la fin, je pense que nous méritons d’être champions car nous avons été en tête du classement durant au moins deux tiers de la saison."

Comme ses coéquipiers, le capitaine du HSV était plutôt surpris de décrocher le titre dès ce dimanche.

"On n’en avait pas trop parlé, on s’était juste dit que nous devions remporter deux finales pour être champions. Je ne pensais pas que Saint-Vith perdrait des points chez lui face à Goé. Nous n’avons rien préparé mais on va fêter cela à Spa avant de retourner dans notre buvette pour prolonger la fiesta. J’imagine aussi que le club organisera quelque chose dimanche prochain pour le dernier match à la maison. Lors de notre dernier titre, nous avions également fait le tour du village, et des sponsors, en camion."

Champion, Honsfeld retrouve la P2: "On remonte avec la meilleure défense" (photos et vidéo)

Les échos des champions

Rien de prévu

Preuve que Honsfeld était avant tout concentré sur ce match à Spa, aucune célébration particulière n’avait été préparée. Pas de champagne, pas de t-shirts, les joueurs du HSV se contentaient volontiers de la bière. Seuls les supporters présents avaient emporté quelques fumigènes.

Dennis Henkes se prépare

Trop souvent blessé cette saison, l’attaquant Dennis Henkes passe beaucoup de temps à Heusy chez un kiné spécialisé afin de se renforcer musculairement. De quoi éviter les blessures et assurer la relève d’un certain Daniel… Henkes.

Nicolas Donnay voulait la montée

Arrivé cette année en provenance de Waimes, le Hervien Nicolas Donnay est champion pour sa première saison à Honsfeld.

"Lorsque j’avais dit"OK"à Honsfeld, cette équipe semblait partie pour se maintenir en P2, se souvient l’ailier du HSV. Malgré la descente, je n’ai pas voulu revenir sur ma parole et j’ai retrouvé un 3e provinciale que je n’avais plus connue depuis 7 ans. Mon objectif personnel était clairement de remonter immédiatement et j’ai rapidement compris que ce serait possible car nous avions un bon noyau. Les jeunes ont en plus très bien évolué, ils sont devenus toujours plus solides, c’est génial."

Le match: Henkes après 38 secondes

Après seulement 38 secondes, un centre de Fickers trouve la tête de Daniel Henkes, c’est déjà 0-1. Peiffer double la mise d’un corner rentrant mais les Spadois réagissent et jouent leur rôle d’arbitre à fond. Servi par Schmitz, Mathieu réduit l’écart de la tête peu avant la pause.

À la reprise, les Spadois se veulent offensifs mais Honsfeld tient le coup tout en oubliant de conclure en contre. Le HSV n’encaisse pas, le titre est dans la poche.

Spa 1 – Honsfeld 2

Arbitre: M. Leclere.

Cartes jaunes: Jaspar, Haugustaine, Brisbois ; Conrad, J. Reiners.

Buts: Dan. Henkes (0-1, 1re), Peiffer (0-2, 11e), Mathieu (1-2, 40e).

SPA: Bechoux, Brundseaux, Grignard (39e Ovi), Parmentier, Mathieu, Jaspar, Gagban, A. Schyns (59e Chanson), Schmitz, Grandjean (73e Jon. Heindrichs), Haugustaine (59e Brisbois).

HONSFELD: R. Jost, Kaulmann, Fickers, Lanckohr, Conrard, Borman, Dan. Henkes (89e Den. Henkes), J. Reiners, Donnay (90e+2 Theodor), Dederichs (54e Zinoune), Peiffer (46e Moutschen)