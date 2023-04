Aubel s’impose dans la douleur et garde son sort entre les mains pour le tour final

Il fait référence au coup de tête de Pauporte, qui obligeait le gardien local à une belle détente (42e) et à celui de Diallo, qui passait de peu au-dessus (45e). Juste avant, lors d’une première période que les Vert et Blanc ont dominé sans faire un grand match, Floran Ernst, d’une demi-volée (29e), et Tom Pauporte, de la tête sur un centre de Colling (40e), avaient donné une avance confortable à ses troupes.

Ces derniers manquaient encore une occasion en début de seconde période lorsque Pauporte était trop court pour reprendre un centre tendu de Temsamani (52e). Leur chance était passée et c’est au tour des Rouge de prendre confiance. Mais si Haydan n’était pas chanceux sur sa tentative, Romain Nkaku l’était bien plus avec sa frappe de l’entrée du rectangle (1-2, 56e). Le match était relancé et il n’y en avait plus que pour les Espagnols. Henquet (63e), Namotte (69e) et Mazouze (72e) passaient tout près de l’égalisation.

Mais comme souvent cette saison, Aubel pu compter sur son banc pour assoir sa victoire avec des buts de Spits et de Rexhepi en toute fin de match. "L’important c’était de gagner, la manière on l’oublie, dit Niro qui reconnaît que la nervosité et le stress ont handicapé ses joueurs en deuxième mi-temps. "On sait d’où on vient mais on n’a pas envie de passer à côté du tour final et cela nous rend tous nerveux, moi en premier."

Il reste un match à bien négocier contre Malmedy dimanche prochain pour s’assurer d’y participer. "On sait ce qu’on doit d-faire et une victoire est nécessaire pour ne dépendre de personne", conclut Tony Niro.

UCE Liège 1 – Aubel 4

Arbitre: M. Kourouma.

Cartes jaunes: Ernst, Willem.

Buts: Ernst (0-1, 29e), Pauporte (0-2, 40e), Nkaku (1-2, 56e), Spits (1-3, 88e), Rexhepi (1-4, 90e).

UCE LIÈGE: Joslet, Olivier, Dabeye, Henquet, Tudisco, Mazouze, Cherif (82e Landu), Haydan, Afkir, Namotte, Nkaku.

AUBEL: Cloes, Y. Charef, Willem, Niro, Roex, Remacle, Ernst (60e Spits), Colling, Temsamani (79e Kerff), Diallo (64e Cuypers), Pauporte (72e Rexhepi).