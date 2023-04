À onze contre… huit, La Calamine se fait peur mais a son sort en mains pour le tour final

Alors qu’on joue la 37e, les locaux obtiennent un coup-franc aux 30 mètres. Bastien Hungs se charge de le tirer et envoie un missile en pleine lucarne pour ouvrir la marque de bien belle manière (1-0). Les Sprimontois ne se démobilisent et moins de 120 secondes plus tard, c’est déjà l’égalisation par David Hernandez dont la frappe est déviée, ne laissant aucune chance à Amaury Joiris (1-1). On se dirige vers la mi-temps sur un score de parité mais c’était sans compter sur William Belle. Il récupère la balle sur un tir contré de Mauclet et se charge de remettre les siens aux commandes d’un tir placé hors de portée du gardien visiteur (2-1, 44e).

La seconde période est d’un tout autre acabit car Sprimont collectionne les cartons. Trois de leurs joueurs sont expulsés en seize minutes. Cependant les visités ne profitent pas de leur supériorité numérique. Ils se portent vers l’avant mais ne parviennent pas à trouver la faille et faire le break. C’est même Sprimont qui est tout proche d’égaliser sur un corner mais Joiris est vigilant et évite de peu la catastrophe.

C’est finalement Bastien Hungs, encore lui, qui met fin aux espoirs sprimontois d’un tir surpuissant, à la suite d’une combinaison sur corner à six minutes du terme (3-1). "Ce match est un peu l’histoire de notre saison. On se crée beaucoup d’opportunités mais on ne parvient pas à les mettre au fond et on arrive même à se faire peur contre huit adversaires. Malgré la tension en seconde période, mes joueurs ont su rester calme et garder la tête froide. On se repositionne au classement, on a notre sort entre nos mains pour aller défier Marloie le week-end prochain", conclut Alex Digregorio, le T1 des Germanophones.

La Calamine 3 – Sprimont 1

Arbitre: M. Bertholet.

Cartes rouges: Gashi (53e, 2 cj), Di Bernardo (59e, 2 cj), Fall (69e, 2 cj).

Cartes jaunes: Bennane, Aritz ; Cokgezen, Lambrechts.

Buts: Hungs (1-0, 37e), Hernandez (1-1, 39e), Belle (2-1, 44e), Hungs (3-1, 84e).

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Seewald, Hungs, Roex, Aritz (84e Krhlanko), Cornet (89e Meessen), Lufuankenda, Hubert, Belle (70e Bennane), Mauclet.

SPRIMONT: Peharpre, Duchnik, Fall, Camara (72e Lambrechts), Gashi, Di Bernardo, Bah (77e Ngengele), Ruiz (68e Cugnon), Hernandez, Cokgezen, Ngieme (86e Gonzalez Valdes).