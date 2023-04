Voici comment Honsfeld pourrait décrocher le titre à Spa

Les Spadois ne se présenteront pas en victimes consentantes. Depuis l’arrivée de Steve Paquay, ils n’ont connu la défaite qu’à 4 reprises en 15 rencontres, ont battu de belles équipes et arraché des partages face à Elsaute B, Saint-Vith ou… Honsfeld.

"Pour mon premier match, nous étions allés faire 2-2 là-bas, se souvient Steve Paquay, le mentor spadois. C’est notre dernière sortie à la maison et on veut confirmer notre excellent 2e tour par une victoire de prestige face au leader. Mes joueurs ont faim et nous nous sommes fixé l’objectif d’atteindre les 40 points à la fin de la saison. On sait que Honsfeld dispose d’une équipe très solide et viendra le couteau entre les dents. Je m’attends à une grosse pression de leur part dès le début. On peut jouer sans crainte et sans pression, j’espère un match abouti."

Chez les Germanophones, la pression monte même si on veut se concentrer sur le prochain match plutôt que sur l’éventualité d’être champion dès ce dimanche.

"On a discuté avec les joueurs, il y a quelques semaines, explique Pascal Jost, le T1 du HSV. La pression montait mais elle ne venait ni de moi, ni du président, ils se la mettaient eux-mêmes. Je leur ai expliqué qu’il fallait transformer ce stress en énergie positive afin de donner encore un peu plus sur le terrain. Cette semaine, je n’ai parlé que de ce match qui sera compliqué et de rien d’autre. On veut évidemment gagner mais ce ne sera pas facile car Spa est une équipe qui se bat jusqu’au bout et qui a un bel état d’esprit. On va se concentrer sur notre football, nous avons retrouvé une belle stabilité défensive ces derniers temps, c’est la base."

Spa – Honsfeld (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Leclere.

Absents à Spa: Schartz, Bassleer, Masson et Parotte (blessés).

Absent à Honsfeld: Gary Reiners (pas disponible).