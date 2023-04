La lutte pour le titre sera palpitante jusqu’au bout en P4F et P4G, voici les enjeux

En P4G, ils sont encore quatre à rêver du Graal. Avant d’entamer cette 27e journée, Oudler et Bullange partagent la 1re place avec 62 points au compteur, juste devant Stavelot B (61) et Ster-Francorchamps B (59). Une contre-performance d’Oudler face au leader de la 3e tranche Chevron pourrait profiter à Bullange ou aux Stavelotains qui s’affrontent ce week-end dans un duel qui s’annonce déjà capital. Enfin, les Sterlains ont sur papier le calendrier le plus abordable (Jalhay B puis Honsfeld B), et peuvent eux aussi espérer rafler les lauriers lors de la dernière journée.