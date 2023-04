Avec une sixième défaite concédée à La Villersoise - pourtant avant-dernier - les Spadois doivent faire une croix sur la première place et une montée assurée en R2. Sauf si Alleur B (second) décrochait le titre pour refiler ensuite la promotion aux Spadois comme se sont entendus les deux clubs. S’imposer ce samedi (17 heures) à Waremme B - l’actuel leader - serait dans ce cadre une bonne opération qui relancerait complètement la course à la première place. "Rossinfosse est malade et Hendrick a fait l’impasse jeudi, blessé", regrette le coach Michel Pluys. "On ira chez le leader pour essayer de montrer de belles choses sans rien lâcher."

At. Jupille - Welkenraedt Samedi, 21 heures

C’est sans Van Wissen ni Delrez que les Noirs effectueront le déplacement. "À cinq donc… uniquement des pivots !", constate Fabrice Leemans qui disputera son dernier match avec Welkenraedt puisqu’il sera en vacances la semaine prochaine. "En espérant continuer à proposer un jeu collectif."