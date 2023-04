Comment en est-on arrivé là ? Focus sur 5 erreurs commises à Eupen, qui joue son maintien à Bruges

Les choses ont le mérite d’être claires, puisqu’en cas de victoire dimanche au Club de Bruges, Eupen sera sauvé quoiqu’il arrive sur les autres pelouses de Pro League. Mais dans les faits, il faudrait un miracle pour que l’équipe d’Edward Still fasse chuter les Brugeois, qui plus est au Jan Breydel face à une équipe (5e) qui espère jouer les play-off 1 (ou entamer au mieux les PO2). Les bookmakers confirment: le succès du Club est côté à 1.32 (comprenez: "très probable") alors que celui d’Eupen est à 8.75 ("non, sauf miracle"). Tout est dit.

Si Eupen ne gagne pas (partage ou défaite) à Bruges, tout se jouera dans l’autre match décisif dans la course au maintien: Zulte-Waregem – Cercle de Bruges, lequel aura lieu simultanément. Un point ne sera pas suffisant pour le Essevee car en cas d’égalité de points, Eupen resterait devant au nombre de matches gagnés (7 contre 6). La bonne nouvelle pour l’AS, c’est que le Cercle est loin d’être démobilisé. Le club vert et noir doit l’emporter pour espérer décrocher son ticket pour les play-off 2.

Bref, si, sur papier, Eupen reste "maitre" de son destin, dans les faits, le sort des Germanophones dépendra surtout du match de Zulte. Et c’est bien ça le problème. L’incompréhensible débâcle de samedi dernier ( victoire 1-5 de Zulte au Kehrweg) a mis l’Alliance dans de sales draps. Mais si le club frontalier vacille à ce point, c’est, aussi, parce qu’il a commis de nombreuses erreurs. En voici quelques-unes.

1. Une corde trop usée

Depuis la saison 2020-2021 et ses gros transferts, Eupen se serre la ceinture. Désormais, on écrème chaque année et parmi les cadres, seuls Stef Peeters et Smail Prevljak sont encore là. Derrière, on a recruté sans réelle ambition. Ce fut encore plus le cas l’été dernier. Les inconnus Kral et Gorenc ont déçu. Wakaso ne s’est jamais adapté. Les Australiens Jeggo, Davidson et le Gallois Christie-Davies, protégés de Tim Cahill, n’ont pas apporté grand-chose. Van Genechten et Paeshuyse doivent encore grandir… L’exception s’appelle Regan Charles-Cook, besogneux et précieux.

2. Le choix du coach

Le fantasme du "coach allemand qui réussit" est bien ancré à Eupen. Mais ni Stefan Krämer ni Bernd Storck, choisi l’été dernier, n’ont eu l’aura ou la réussite du regretté Wolfgang Frank. Storck a été remercié fin octobre, pour ensuite filer à… Courtrai qu’il est parvenu à sauver. Avant de miser sur Edward Still, Eupen a tenté l’expérience avec les adjoints Andersen-Kohnen. Bilan des intérimaires: une défaite à Anderlecht, mais un succès face au Standard et un partage à Zulte-Waregem. Un 4/9 qui n’a visiblement pas suffi. Le duo se verra remplacé par Edward Still.

3. Still n’y arrive pas

S’il a entamé son aventure eupenoise par un précieux succès 0-1 à Seraing, l’AS Eupen de Still n’a ensuite plus convaincu. Treizième à 6 points du premier relégable (Zulte) pendant les fêtes de fin d’année, Eupen va glisser vers la zone dangereuse. Une seule victoire (2-1 contre Malines) en 2023, c’est évidemment trop peu. Les six partages n’aident pas assez. L’actuel bilan de Still est de 12 points pris sur 48 possibles.

4. mercato hivernal mitigé

Pourtant, l’ex-coach de Charleroi a eu droit à plusieurs transferts en janvier. Reste que l’Espagnol Davo ne joue presque pas, que Filin n’est pas le défenseur espéré, que Baiye accusait un important retard physique, que Diakité n’a pas plus sa place à Eupen qu’il ne l’avait à Reims B. Unique réel renfort hivernal: Loïc Bessilé, prêté par Charleroi. Pour le reste, Still a heureusement pu compter sur un N’Dri retrouvé et un Gassama libéré. D’autres jeunes comme Nuhu, Bitumazala ou Alloh sont peu à peu sortis du groupe, Jeggo s’en est allé, mais pas Davidson, toujours dans le onze… Quant à Boris Lambert, indiscutable en première partie de saison, il n’a plus joui de la même confiance du staff en 2023.

5. manque de perspectives

Les cadres que sont Peeters et Prevljak arrivent en fin de contrat et semblent proches d’un départ. Ils ne sont pas les seuls. Boris Lambert suscite les convoitises. Le coach n’est lié au club que jusqu’en juin prochain. Et en coulisses, on ignore les intentions de Doha en vue de la prochaine saison. Retour de jeunes internationaux qataris ? Moyens financiers revus à la hausse pour garder une place en D1A ? Les questions sont nombreuses et ce manque de perspective(s) n’aide pas cette équipe qui ne semble pas assez concernée. On l’a vu samedi face à Zulte-Waregem, où les supporters ont franchement eu l’impression que l’on se moquait d’eux …

Sans Davo à Bruges

Les langues risquent de se délier ce dimanche soir, en fonction du résultat d’Eupen à Bruges et, surtout, de Zulte face au Cercle. "C’est une énorme déception qui a suivi le match de la semaine dernière. Montrer ce visage devant un stade plein, devant nos proches, c’est touchant…", a confié ce vendredi le T1 eupenois Edward Still, qui sera privé de Davo, blessé à l’entraînement. "Notre chance est que, justement, nous avons une deuxième chance ce week-end. Nous savons que dimanche 18h30, tout est possible, même si pas grand-monde ne nous donne une chance de gagner."

Du côté de Bruges, Clinton Mata est suspendu pour abus de cartons jaunes.

Club de Bruges – AS Eupen (Dimanche 18h30)

Arbitre: M. Boterberg.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Filin, Paeshuyse, Davidson, Charles-Cook, Lambert, Magnée, N’Dri, Peeters, Prevljak, Nurudeen, Bessilé, Baiye, Gassama, Diakité, Christie-Davis, Roufosse, Alloh (?), Bitumazala (?). Le noyau sera défini samedi.

Absents: Davo, Déom, Gorenc (blessés).