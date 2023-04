Face à la lanterne rouge, les Herbagères voudront ponctuer leur dernière prestation à domicile d’un succès. "Cosentino sera au boulot, Henry est incertaine suite à une entorse", explique le coach Alain Denoël bien décidé à laver l’affront du match aller (77-68).

RBC Ciney - RBC Pepinster Samedi, 18h30

Pour Pepinster, ce sera déjà la dernière de la saison… et non des moindres puisqu’il faudra se déplacer chez le 2e. Et à sept seulement car même si Bourlioux et Milanovic seront de la partie, ce sont cette fois les jeunes qui manqueront. Elles évolueront avec la R2 qui lutte pour son maintien.