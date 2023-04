Dison-Andrimont est négatif à l’average sur Bellaire et La Villersoise, deux adversaires qui pourraient encore revenir sur les Disonais dans le bas de tableau. Et l’adversaire de cette avant-dernière journée, l’Étoile Jupille (15 victoires), est loin d’être un client. Tout comme le suivant (et dernier), le Casino Spa qui lutte encore pour la seconde place… De quoi inquiéter les Disonais ?

"À la base non car on est positif à l’average sur Hannut et Henri-Chapelle et on espère récupérer la victoire contre Sainte-Walburge (NDLR: match arrêté suite à des incidents dans le camp local) ", explique Greg Lodomez, l’ailier de Dison-Andrimont qui est incertain pour la rencontre de ce week-end. "Mais c’est vrai que l’on regarde de plus en plus ce qui se passe derrière nous… Heureusement, nos deux poursuivants doivent encore chacun jouer contre Alleur."

Une situation dans laquelle on était loin d’imaginer retrouver les gars de Didier Franceschi qui étaient très bien rentrés dans cette compétition. "Depuis novembre, on a dû supprimer l’entraînement du mardi à cause de nombreuses absences et, malgré ça, le jeudi on se retrouve régulièrement à quatre ou cinq", détaille Greg Lodomez dont les couleurs ont aussi dû faire face à l’arrêt de Mike Petit et qui sont privées de Kpako (blessé) depuis janvier. "Donc au niveau du rythme et des automatismes, on est en chute libre alors que ça devrait être l’inverse."

Avec pas mal de sang neuf la saison prochaine, le Disonais espère une campagne plus réussie. "Je pense qu’avec les quatre joueurs en provenance de Welkenraedt et l’arrivée de Buiza d’Ensival, on pourra mieux travailler le 5c5 aux entraînements et ainsi on aura un meilleur collectif que cette saison. Il y aura aussi l’arrivée de mon frère François du BC Verviers, je suis évidemment super-content de jouer pour la première fois avec lui. Il va nous apporter son expérience et nous permettre de mieux gérer les matchs."