Lutte intense pour le tour final de P2C, Tilff champion en P2B ?

Les Hautes Fagnes et Waimes Faymonville condamnés à la relégation, les derniers enjeux se trouvent dans ce fameux tour final. À 180 minutes du dernier coup de sifflet, seul Heusy, le vainqueur de seconde tranche, est assuré d’y participer. Sart (2e, 53 pts), Rocherath (3e, 52 pts) et Weywertz (4e, 51 pts) pensaient avoir fait un grand pas vers la qualification, mais c’était sans compter sur deux trouble-fêtes: Trois-Ponts et Franchimont. En tête de la 3e tranche – les Tripontains ont une victoire en plus, ces deux formations vont tout donner pour s’offrir un ticket inespéré. Il n’y aurait dès lors que les 2e et 3e places du classement final qui seraient qualificatives. Vous l’aurez compris, cette fin de championnat s’annonce aussi passionnante qu’indécise, avec de belles rencontres en perspective.

En P2B, Tilff pourrait fêter le titre en cas de succès à MCS Liège (11e). Avec 60 pts, l’équipe de Jean-Marie Raucq serait alors hors de portée pour Trooz (qui a un match de plus) et Saive (actuellement à 4 pts).