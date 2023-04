Les 10 pronostics de Benjamin Maréchal (Battice) : "Malmedy payera-t-il ses efforts en Coupe ?"

Le pronostiqueur a toutefois la possibilité d’appliquer un "bonus potentiel" sur le match de son choix: celui où il est "sûr de son coup", ou presque. En cas de pari réussi, il prendra alors 3 points sur le match en question. Cette semaine, c’est Benjamin Maréchal, l’entraîneur de Battice, qui s’y colle.

D1A l Club Bruges – AS Eupen: 1

"Le Club doit gagner pour espérer le top 4, Eupen aussi pour son maintien mais aller à Bruges n’est pas un cadeau.

Avec ce qu’il a produit à Westerlo, je ne vois pas Bruges perdre des points, surtout à domicile."

N1 l RFC Liège – Winkel: 1* (match éventuel bonus)

"Quand bien même Liège serait dernier et irait chez le leader, c’est le cœur qui parle donc je donne Liège gagnant quoi qu’il arrive."

D2 ACFF l Stockay – Dison: X

"Dison souffle le chaud et le froid ces derniers temps et ce sera un déplacement compliqué. Parfois, Dison perd en jouant bien et inversement."

D3B ACFF l La Calamine – Sprimont: 1

"La Calamine a besoin de prendre des points pour espérer être au tour final. Avec leur système particulier et leur vitesse, les Calaminois font mal sur leur synthétique."

P1 l Malmedy – Hombourg: 1

"J’espère pour Malmedy que les efforts fournis en Coupe jeudi soir ne vont pas se ressentir dimanche. D’autant que Hombourg n’est pas une équipe facile à jouer."

P1 l Elsaute – Melen: X

"Melen a besoin de points et il faudra voir si Elsaute aura un relâchement après son titre de champion. C’est compliqué… Il y a une semaine, j’aurais d’office donné Elsaute vainqueur."

P1 l Beaufays – Ster-Francorchamps: 1

"Ce sera un beau match et Beaufays est dans une bonne dynamique pour le moment."

P2B l Minerois – Aubel B: 1

"Je pense que Minerois va s’imposer. Ceux qui partent auront à cœur de terminer le mieux possible."

P3D l Spa – Honsfeld: 2

"Honsfeld va vouloir tout donner pour décrocher le titre."

P4F l Charneux – Olne B: 1

"Je donne Charneux gagnant, c’est certain. Ils peuvent encore disputer le titre et qualitativement, c’est meilleur à Charneux."

Christophe Romain (Soiron) au pied du podium

Le T1 de Soiron a récolté 7 points

Rappel des pronostics de Christophe Romain:

D1A | AS Eupen – Zulte Waregem (1): 1-5 [+0]

N1 | Dessel – RFC Liège (2): 1-4 [+1]

D2 ACFF | Dison – Solières (X): 4-1 [+0]

D3B ACFF | Huy - La Calamine (2): 1-2 [+1]

P1 | Aubel – Ougrée (1): 1-1 [+0]

P1 | Elsaute – Geer (1): 4-1 [+1]

P1 | Ster-Francorchamps – Fize (1): 1-1 [+0]

P2C | Recht – Stavelot (1): 1-2 [+0]

P3D | Baelen – Jalhay (2): 0-4 [+1]

P4G | Spa B – Bullange (2): 0-3 [+3] *(match bonus)

Classement actualisé:

1. Raphaël Sutera (Jalhay) 10 points

2. T. Niro (Aubel), B. Dome (Elsaute), R. Cerfontaine (Hombourg) 9

3. Stéphane Krings (RCS Verviers B), Boris Lambert (Olne) 8

4. Selatine Deniz (Malmundaria), Manuel Ruiz Marin (Andrimont), Michel Schwontzen (ex-Hombourg), Gabriel De Luca (RCS Verviers), Dejan Botic (Elsaute B), Christophe Romain (Soiron).7

5. Olivier Laffineur (Franchimont), Geoffrey Marette (Welkenraedt B)6

6. Alexandre Sacré (Union Limbourg), Jonathan Félix (Cornesse), Vincent Heins (Ster-Francorchamps), Gino Piol (Espoir Minerois), Geoffrey Foguenne (Baelen)5

7. B. Joly (Herve), J. Dionisio (Heusy), M. Ansion (Rechain), A. Wilkin (Bolland).4

8. Clément Weber (Battice B), B. Waucomont (Richelle).3