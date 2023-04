Le tour final de Ster-Francorchamps en danger? "Nous sommes dos au mur" prévient Vincent Heins

La faute à des performances relativement inégales livrées ces dernières semaines. "On devrait être à l’abri depuis longtemps mais à force de gaspiller des points, on se retrouve dos au mur", commente le T1 Vincent Heins. "C’est un sentiment vraiment très frustrant." Sixièmes avec plusieurs formations toutes proches (Fize et Aubel notamment) dans leur sillage, ses hommes n’ont en effet plus le choix. "Il faudra un bilan de quatre points sur six minimum pour y être", calcule le technicien. "Et encore… Ce dimanche contre Beaufays, on est presque obligés de gagner ou, dans le pire des cas, de ramener un partage. Mais il faudra alors l’emporter contre Geer lors de la dernière journée."

Beaufays récupère son buteur, Turco

Nos lecteurs l’auront compris, il va falloir sortir les calculettes car de nombreux cas de figure sont possibles. Alors qu’il pointe à la 9e place avec quatre unités de moins que les Sterlains, Beaufays peut même encore croire au tour final lui aussi. "Mathématiquement c’est possible, mais pour eux et pour Hombourg, il faudrait un gros concours de circonstances quand même."

À commencer par une victoire ce dimanche dans une confrontation qui promet donc beaucoup de suspense. "Beaufays a pris la majorité de ses points à domicile sur son synthétique et ils ont récupéré leur buteur Turco. Ce sera donc difficile mais j’y crois. Si mes joueurs ne sont pas motivés par ce genre de match, ils ne le seront jamais."

Avec six équipes (Ster-Francorchamps, Geer, Aubel, Fize, Hombourg et Beaufays) qui peuvent encore viser les deux derniers tickets pour le tour final, à Beaufays comme sur les autres pelouses de P1, ce dimanche garantit en tout cas d’être mouvementé.

Beaufays – Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Corbay

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Restiglian, Hemrant, Delhez, Raskin, Dardenne, Thelen, Gilis, Scheffer, Calisgan, Boreio, Crisigiovanni, Domken, Wangermez

Absent: Joao, qui ne s’est pas entraîné, sort du groupe.