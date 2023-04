Le FC Eupen peut être… neuvième

Comme toujours, l’incertitude règne un peu jusqu’au dernier moment par rapport aux futurs descendants de P1 à P2. Ainsi, le FC Eupen compte se placer le plus haut possible afin d’éviter toute mauvaise blague. Et pourquoi pas gagner deux rangs, ce week-end ? En allant gagner à Ougrée, 14e, les Germanophones (11es) pourraient se retrouver 9es en cas de faux pas de Beaufays (contre Ster-Francorchamps) et Hombourg (à Malmedy).