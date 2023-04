Hombourg veut terminer le travail lui-même et assurer son maintien à Malmedy

L’AC reste sur un probant 10/12 signé au meilleur moment. "Il est clair que nous sommes dans une bonne spirale avec cette victoire à Ster puis un 7/9 contre des concurrents directs, reconnaît Thomas Schnackers, le capitaine hombourgeois. Contre Ougrée on a eu le brin de chance nécessaire pour prendre un point. Ça tourne pour nous. Dimanche on sait que le maintien peut être réglé. Et c’est encore mieux si on le fait nous-mêmes." Qualifié pour la finale de la Coupe provinciale depuis jeudi soir, Malmedy espère de son côté conserver sa 3e place. "On sait que Malmedy est aussi une équipe en forme, en tête de la 3e tranche et assurée du tour final. Je m’attends donc à un match difficile, poursuit Thomas Schnackers. À l’aller, on avait été battus 1-3 mais le match s’était joué sur des détails. Avec un peu de chance, on peut faire un résultat là-bas."

Lancé en équipe première à… Elsaute lors de la saison 2011-2012 en promotion, le défenseur central de 30 ans restera bien fidèle à Hombourg la saison prochaine. "Je dois encore terminer ma maison mais ma préparation sera moins perturbée que celle de cette année. Je ne suis pas près de raccrocher. J’espère que la saison prochaine, on vivra une saison normale et qu’on se rassurera plus vite que cette année. Pendant toute la saison, on a vu qu’avec un 0/6 on pouvait perdre 4-5 places et avec un 6/6, reprendre rapidement des places aussi. Les équipes se tiennent. Après la trêve, on a recommencé par un 0 sur 6. Après cette défaite à Aubel, on était dans une position compliquée. Heureusement, l’arrivée de Romain (Cerfontaine) a fait du bien. Il a apporté sa vision, sa tactique." Plus qu’à terminer le travail.

Malmedy – Hombourg (Dimanche, 15h)

Arbitre: M.Vitiello

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, R. Jacob, Samray, Bucak, Q. Jacob, Vicqueray, Nijhof, Denis, Cassoth, Krings, Crosset, Dupont, Custinne, Geelen, Oury, Dethier.

Absents: Krings est incertain. Mathonet et Le Bohec (blessés). Hagemann retrouve sa place dans les buts après la titularisation de Errens en Coupe.

HOMBOURG: Stassen, Schnackers, Dorthu, Beckers (joueur), D. Meunier, S. Meunier, Bauwens, Baltus, Martin, Wets, Bayard, Bartholomé, Degueldre, Belboom, Schwontzen.

Absents: Hick (suspendu), Denoël et Duthoo (P4), Potoms et A. Schonbrodt (blessés). Clément Schonbrodt a repris les entraînements mais n’est pas encore prêt.