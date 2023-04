FC Liège: rendez-vous samedi soir en D1B ?

Un sacre qui serait plus que mérité pour les Rouge et Bleu qui ont passé la majorité de la saison dans le trio de tête . "Nous avons connu une saison sans trop de soucis. Nous savons que nous réalisons du bon boulot. La fin de saison approche et, grâce à nos points d’avance, nous sommes plus qu’optimistes pour la suite", déclare le mentor, Gaëtan Englebert.

Mais c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens et les gars de Rocourt ne lâcheront rien tant que la montée n’est pas mathématiquement acquise. "Le plus important est de continuer à travailler comme nous l’avons fait depuis le début, sans se poser trop de questions."

Tout le monde se souvient de la fin de saison dernière et de cette montée loupée de peu (défaite à Knokke lors du dernier match). "Le début de saison avait aussi été plus compliqué que celui-ci. Nous nous souvenons parfaitement de ce qu’il s’est passé au tour final mais nous savons oublier rapidement une défaite. Depuis le début, nous montrons que nous réagissons bien. Maintenant, la situation est totalement différente. Nous avons plusieurs possibilités mais, surtout, une équipe qui a envie de gagner chaque partie et qui va tout faire pour engranger un maximum de points lors des cinq derniers matchs."

FC Liège – Winkel (Samedi, 19h30)

Arbitre: Loockx.

FC LIÈGE: Debaty, Goffin, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, D’Ostilio, Massart, Arslan, Besson, Merlen, Reuten, Mouhli, Prudhomme, Mouchamps, Bruggeman, Loemba, Mputu (?), Cavelier, Panepinto, Perbet.

Absents: Gendebien est sélectionnable, Mputu (entorse) est très incertain, Lejoly et Bustin sont suspendus.