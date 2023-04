David Rico-Garcia: "Envie de découvrir le projet de fusion" entre Dison et Verviers

L’objectif atteint cette saison, à savoir le maintien assez vite, Dison peut vivre une deuxième partie de saison assez tranquille. "Il faut aussi être conscient d’où on vient, avec deux montées d’affilée. C’est une ascension rapide et il a fallu encaisser plein de choses. On est cohérent et costaud en D2, et avec un peu plus de réussite on aurait pu se retrouver un peu plus haut dans le classement", clame le gardien, à raison à propos de l’actuelle dixième place de son équipe. Quant à sa propre saison, il la juge très bonne. "Je n’étais pas satisfait de ma saison l’année passée. Celle-ci, je pense avoir été utile à l’équipe pour toute une série de matches et je me sens bien. Et je vois avec optimisme la prochaine", embraye-t-il, à propos du futur Stade Verviétois né de la fusion entre les clubs de Dison et Verviers. "Quand j’ai rempilé, on ne savait pas qu’on allait se retrouver dans ce projet, mais il y a l’envie de découvrir ce que ça va donner. Du côté des joueurs, on se focalisera sur le sportif pour que le projet démarre le mieux possible", conclut-il. Avant cela, il reste quatre rendez-vous cette saison, dont deux à domicile au Val Fassotte.

Stockay – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Muratore.

DISON: Rico-Garcia, Leers, Biondolillo, Demarteau, Courail, Manchigov, Akdim, Legros, Errahmouni, Binot, Palm, Teruel, Clerbois ? La Delfa ? Salihi ? Meunier ?

Absents: Mara et Manfredi (suspendus), Schillings, Castela, Godard (blessés).