Boris Dome (Elsaute) avant de recevoir Melen: "On doit garder l’équité du championnat"

"On peut à présent jouer relâcher et c’est le moment de prendre du plaisir", explique le mentor étoilé Boris Dome. "Ce serait bête de se satisfaire de ce qu’on a et on se doit aussi de garder l’équité du championnat. Je suis un compétiteur et je veux terminer avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Il y a aussi les gars du club qui vont nous quitter et on a envie de leur faire une belle fête. Une chose est sûre, je vais faire tourner mon noyau."

Si trente points séparent les deux formations, le coach elsautois s’attend à une joute compliquée. "Melen joue pour ne pas descendre et va se donner à 200%. Ils se déplaceront le couteau entre les dents."

Pour les visiteurs, la donne chiffrée est simple. Il faut un petit point pour éviter les trois dernières places, mais une victoire pour ne pas devoir regarder du côté de la D3 amateur – Herstal n’est pas encore sauvé. "Il nous faut encore des points mais je ne suis pas quelqu’un qui calcule", avoue le T1 Santo Ventura. "Je prends match par match et je me concentre sur celui de dimanche. Même si Elsaute est champion, il jouera pour gagner. À nous d’essayer de livrer une prestation identique à celle de l’aller. On avait certes été battu mais en montrant de très belles choses."

Elsaute – Melen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Fickers

ELSAUTE: François, D’Affnay, G. et B. Deville, Williot, Dohogne, Corman, Dirix, Diané, Campo, Counet, Roggemans, Ameur, Tossings, Maréchal

Absents: Fassin et Colson (blessés), Piette, Lefort, Piparo et Rogister (en P3)

MELEN: Piron, Dumoulin, Leroy, Keita, Henke, El Boussetaoui, Rodriguez, Memeti, Mottoulle, Gonera, Camara, Taibi, Nsimbalusinga, Demelenne, Mukendi

Absents: Mascolo et Yumusak (suspendus).