Aubel a besoin d’un six sur six pour se qualifier pour le tour final de P1

À deux matchs de la fin du championnat classique, les Aubelois de Tony Niro croient dur comme fer à la qualification pour le tour final. Mais pour cela, ils savent qu’ils doivent obtenir un six sur six. D’abord à l’UCE Liège, puis contre Malmedy. Mais si pour ce dernier le match sera sans enjeu ou presque (car déjà qualifié pour le tour finale), les Espagnols ne sont pas encore complètement sauvés et vendront chèrement leur peau. "Je pense qu’ils n’ont pas de soucis à se faire pour leur maintien mais je ne m’attends pas moins à un match facile, souligne le T2 Kévin Feyen. Aucune équipe ne veut perdre deux fois contre le même adversaire. Et comme ils jouent leur dernier match à domicile, ils voudront finir en beauté devant leurs supporters."