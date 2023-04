Alex Digregorio: "Le Top 5 en ligne de mire" pour La Calamine qui reçoit Sprimont

Depuis lors, les choses ont évolué dans le bon sens, et ses calaminois se sont bien replacés pour briguer une place dans le top 5 de cette D3ACFF, à deux rencontres du terme. "Les verdicts tombent petit à petit. En ce qui nous concerne, notre saison est réussie. Cependant, en tant que compétiteurs, on ne veut pas se contenter de l’objectif qui était de se maintenir. Le tour final est toujours accessible et tant que l’on sera en course, on va tout faire pour essayer de l’atteindre. Après la défaite contre Ciney, j’avais dit qu’on avait montré qu’on était trop courts pour y prétendre. À nous de prouver le contraire ce dimanche, contre Sprimont un véritable candidat habitué à ce top 5", explique Alex Digregorio, le T1 des Frontaliers.

Le match aller, à Sprimont, plane encore dans tous les esprits avec un sévère revers 4 à 1.

Malgré cela, c’est avec beaucoup de fierté que le coach aborde cette fin de saison pour le retour de La Calamine à l’échelon national. "Sprimont est une grosse écurie qui plus est, dans une bonne spirale. On ne va pas les recevoir en victime consentante. Mes gars ont encore faim donc on doit absolument écarter Sprimont de la course à la dernière place qualificative pour le tour final et cela passe uniquement par une victoire", prévient-il.

La Calamine – Sprimont (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Bertholet.

LA CALAMINE: Aritz, Belle, Benanne, Cornet, Hubert, Hungs, Joiris, Krhlanko, Lufuankenda, Mauclet, Meessen, Roex, Seewald, Smits, Volont.

Absents: Legenvre (suspendu 1/1), Gerrekens (genou), Hamoir (Erasmus), Kamalandua (blessé), Lazzari, Van Melsen (P2), Cviko, Islamovic, Rombach, Bultot (pas repris).