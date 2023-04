UNITED B WOLUWE – RBC PEPINSTER (Vendredi, 21h)

Désormais cinquième du général, Pepinster se déplace ce vendredi soir chez le troisième, Woluwe, qui finalement ne compte qu’une défaite de moins au général. Peut-être de quoi donner des idées aux Pepins qui réalisent un bon second tour. Eux qui doivent finir avec trois déplacements lors des quatre dernières journées avec de solides rendez-vous au programme…

Hugo Maréchal, petite entorse à l’entraînement de mardi, est incertain. Il prendra une décision quant à sa participation ou non au terme de l’échauffement de ce vendredi. Pepinster s’était imposé facilement (92-67) à l’aller.

P1

HANNUT – HENRI-CHAPELLE (Vendredi, 21h)

Match à six points pour Henri-Chapelle qui se déplace ce vendredi soir chez un adversaire direct, la neuvième place est en jeu. L’occasion de sécuriser un peu plus encore sa position par rapport au bas de tableau, histoire de se mettre complètement à l’abri s’il devait y avoir plus de deux descendants cette saison. "Nous serons privés de Laboureur et Lahaye", précise Fred Ledain, le coach capellois. "Le premier soigne son genou par des infiltrations tous les jeudis et n’est donc pas apte à jouer, le second est absent."

À noter que les Capellois en finiront avec cette compétition dès jeudi prochain, ce sera à domicile face à Esneux St-Louis C.