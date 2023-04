Il chute de 7 mètres au travail, grosse frayeur pour l'entraîneur de THL Dison: "Je vais mieux" confie Selim Tinik

Évidemment, il a été question de reporter le match prévu ce vendredi 14 avril. Mais finalement, le derby entre Ottoman Verviers et THL Dison a bien eu lieu.

"Mon capitaine m’a dit qu’on pouvait demander le report du match mais j’ai insisté pour qu’il se joue. On m’a dit que mes joueurs ont fait un gros match, même si chaque équipe a eu sa mi-temps. Je suis fier d’eux !"

Dorian Van Acker (3), Mohamed et Soufian Boukkalkoul, Manchigov et Terbag ont planté les buts de cette victoire 5-7. Du côté d’Ottoman, Akin Ozdemir (2), Isiktekiner, Bariskan et Diallo ont également marqué.

Titre: via un test-match ?

"On finit notre championnat par une victoire, qui plus est dans le derby face à Ottoman. Nous sommes assurés d’être au minimum deuxièmes et donc, normalement, de monter. Et puis on attendra le résultat de BAT Tintigny (NDLR: 2e avec un point de moins et un match à jouer) contre le Cosmos Stavelot" ponctue Selim Tinik.

Pour rappel, s’il l’emporte, Tintigny sera sacré champion. En cas de partage, c’est un test-match entre les Luxembourgeois et les Disonais qui désignera le champion. "Tout est possible, on verra bien…" conclut le T1 disonais à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. "Je suis toujours au CHU, mais ça va mieux" nous disait-il ce jeudi 20 avril. C’est bien ça, la priorité.