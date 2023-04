Geelen délivre Malmedy dans les arrêts de jeu contre Saive et l’envoie en finale

Les Jaune et Noir étaient effectivement mieux rentrés dans le match et auraient pu ouvrir le score lors des quarante-cinq premières minutes, notamment via Raposo (12e et 24e) et Sorbian (30e).

Sans faire un grand match, les Malmédiens s’étaient aussi octroyés deux grosses possibilités de but. Vicqueray, qui plaçait à côté (18e) et Samray, auteur d’un slalom géant mais trop altruiste devant le but (36e) manquaient l’occasion d’ouvrir le score.

"On s’est beaucoup observé en première période, analyse le coach des Dragons, Selatine Deniz. Puis, j’ai mis des joueurs plus frais devant en prenant évidemment plus de risques."

Plus entreprenants, ses hommes prenaient la deuxième période à leur compte et Crosset pensait délivrer les siens lorsque sa tête finissait dans les buts, mais l’arbitre l’annulait pour hors-jeu (68e). Puis, c’était au tour de Geelen de tenter une volée qui passait de peu au-dessus (85e). "Je sentais que Nathan pouvait faire la différence et j’ai demandé à ce qu’il tire le dernier coup-franc." Avec la réussite qu’on connaît, juste avant le coup de sifflet final. "Je suis désolé pour mon ancien coach mais je suis content qu’on se soit hissés en finale. La dernière fois que Malmedy s’était qualifié, c’était en 1977, l’année où je suis né." L’entraîneur pourra réditer l’exploit mais pour cela il devra battre Hannut, vainqueur de l’autre demi-finale.

Voilà une fin de saison qui s’annonce palpitante pour les Malmédiens, qualifiés également pour le tour final de P1.

Saive 0 – Malmundaria 1

Arbitre: M. Fickers.

Carte jaune: Sorbian.

But: Geelen (0-1, 93e).

SAIVE: Droeven, Lejeune, Kreusch, Roche, Mostert, Godard (80e Gioia), Sorbian (87e Andreacola), Beckers (87e Akbulut), Decortis, Hofmann, Raposo.

MALMUNDARIA: Errens, Simon, Jacob, Samray, Bucak, Jacob (75e Custinne), Vicqueray (82e Geelen), Nijof, Denis, Cassoth, Krings (60e Crosset).