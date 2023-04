La présence au plus haut niveau du tennis de table sera brillante avec un titre de championne de Belgique et quatre Coupes de Belgique. Avec aussi plusieurs participations à la Coupe d’Europe. "Cette compétition, c’est un de mes plus beaux souvenirs", relate Anaïs Lambiet. "Je suis restée sur le banc. Mais le vivre de l’intérieur et le partager avec mes copines Maïté Heyeres, Magali Charlier, Anne-Catherine Godefroid ou ma sœur Laurie reste inoubliable."

Mais aujourd’hui, l’ascenseur est dans le sens de la descente vers la première nationale. "J’aurai joué en superdivision pendant huit ans", précise-t-elle. "D’abord de manière occasionnelle, puis comme titulaire après les départs de Cécile Ozer et Marie Capocci. Pendant ces années, il y avait chaque fois des équipes accessibles. Ce n’est plus le cas cette année. L’équipe s’est ramassée semaine après semaine et la notion d’amusement s’est estompée. La descente est une déception, c’est sûr. Comme toutes les joueuses formées à Minerois, j’ai reçu une éducation sportive et on s’est bagarré mais en vain."

Marie Capocci et Alisson Simar à Minerois

La preuve de cette mentalité positive est confirmée dans l’anecdote qui suit: "Cette saison, j’ai battu pour la première fois une joueuse série A", relate la B4. "C’était la défenseuse d’Anvers Elena Chmiguelskaia (A11). J’espérais écrire cette ligne et contre toute attente, cela s’est produit cette année."

Pour la saison prochaine, l’histoire s’écrira donc en N1. Minerois perd Godefroid mais enregistre le retour de Marie Capocci et l’arrivée d’Alisson Simar, l’une et l’autre en provenance de Dinez. Et puis la formation, qui a déjà maintes fois fait ses preuves par le passé sous la houlette de Philippe Lambiet, reste au cœur du projet et permet d’envisager meilleur.