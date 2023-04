Saive - Malmedy en demi-finale: l’heure des retrouvailles pour Christian Baratte et Selatine Deniz

Le coach des Dragons se méfie d’autant plus de son adversaire… qu’il connaît bien Christian Baratte, son vis-à-vis. "Je l’ai d’abord eu comme entraîneur à Malmedy, quand j’avais 24 ans. Puis à Amblève, à 32 ans, et lors de ma dernière saison, après avoir connu la promotion avec Malmedy. C’était à Xhoffraix, quand j’étais âgé de 34 ans. Nous nous sommes revus depuis à l’occasion d’un match amical, quand il dirigeait Blegny", raconte Selatine Deniz. "Je connais donc sa mentalité. Je sais qu’il va donner l’envie à ses joueurs de tout donner pour atteindre la finale ! Sur leur terrain synthétique, en plus, ce ne sera pas forcément évident pour nous."

"Heureux de sa réussite"

"J’ai décidé de ne pas parler à Selatine avant jeudi 22h30", rigole pour sa part Christian Baratte. "Plus sérieusement, c’est un bonheur de le retrouver. Je n’aurais pas pu rêver mieux comme adversaire… même si ça aurait été encore mieux en finale. Je me souviens qu’il a été un de mes joueurs pendant des années – depuis, nous avons tous les deux pris quelques années (sourire) . C’est un mec bien. Je suis très heureux de sa réussite dans le club. Je le connais comme ma poche… en tant que joueur."

Pour Christian Baratte, Malmedy est "une des plus belles équipes de la province". De quoi affirmer que Saive "n’est pas du tout favori", surtout "au vu de nos dernières prestations".

"Je m’interroge sur la tactique que va adopter Selatine. J’espère qu’il ne va pas me sortir quelque chose de son chapeau magique", indique enfin le Blégnytois. "Je pense la même chose de lui", conclut, en riant, "Sela".

Saive – Malmedy (Jeudi, 20h)

Arbitre: M. Fickers.

SAIVE: Droeven, Lejeune, Kreusch, Roche, Mostert, Godard, Sorbian, Beckers, Decortis, Hofmann, Raposo Batalha, Watar, Akbulut, Andreacola, Gioia.

Absents: Magnée (petite déchirure), Lemaire (revalidation).

MALMEDY: Errens, R.Simon, Q. Jacob, Jacob, Bucak, Vicqueray, Nijhof, Denis, Cassoth, Dupont, Custinne, Crosset, Samray, Krings, Geelen.

Absents: Mathonet et Le Bohec (blessés).