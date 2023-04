P1: Aubel remporte le derby face à La Minerie, Elsaute normalement à l’abri

En bas de classement, Elsaute est désormais assuré de ne pas être dernier, donc descendant. Son 0-3 planté à Sart (buts de Karima Ouazza, Sandra Gonzalez et Fanny Gotta) lui permet de compter huit points de plus que Saive à deux journées de la fin. Avec la même avance sur Fraiture, avant-dernier, et quatre sur Seraing, les Étoilées ont même (au moins) un joker en cas de formation descendante supplémentaire.

Dimanche passé également, Liège B l’a emporté à Fraiture (1-6), La Calamine contre Aywaille (4-1 via Lysanne Ervens 2x, Mery Guerch, Jenny Schings) et Bellevaux à Saive (0-8, grâce à Valentine Ballmann 3x, Noéline Verheyden, Ana Maria Petrache, Amalia Pereira, Aurore Klein, Naila Karangwa). Enfin, Oudler et Seraing Athlétique on fait 0-0.

Au programme: Bellevaux – Seraing (mercredi), Sart – Cointe (samedi), Fléron – Aubel, Seraing – La Calamine, La Minerie – Oudler, Elsaute – Fraiture (dimanche).