Johan Meens : "Je sens mieux les bons coups partir"

J’aimais déjà bien prendre les échappées l’année dernière. Avec un an de recul, j’ai un peu plus la main, je sens mieux les bons coups partir. J’essaye de prendre les échappées pour diverses raisons. Sur des courses d’un jour comme la Flèche ou Liège-Bastogne-Liège, c’est par plaisir… et pour prendre de la caisse, comme on dit. Grossir le moteur. Sur la Flèche la semaine passée, nous avons roulé vraiment fort pendant trois, quatre heures. Forcément, cela te fait progresser. Les efforts longs, en plus, sont mon point faible. D’un autre côté, sur les courses à étapes comme le Région Pays de la Loire Tour, être devant me permet de prendre des bonifications (NDLR: il y a terminé 5e de la première étape, neuvième au général final, début avril).

Sur cette Flèche Brabançonne, l’échappée a malheureusement été reprise assez loin de l’arrivée… et vous n’avez pas terminé l’épreuve. Que s’est-il passé ?

En règle générale, aujourd’hui, les échappées se font reprendre loin du finish. Notre souci, en plus, est que nous avons roulé trop vite dès le départ… Nous le savions, mais un des coureurs ne voulait pas ralentir. Du coup, nous n’avions plus d’énergie quand le peloton a commencé à accélérer. Bon, de toute façon, nous savions que ça n’irait pas au bout. Ensuite, j’ai arrêté de moi-même car je devais encore rouler en France le week-end avant les Ardennaises (NDLR: 32e de la Classic Grand Besançon Doubs et… 32e du Tour du Jura).

En ouverture d’année 2023, vous annonciez vouloir bien figurer sur l’Amstel Gold Race, dans votre jardin ou presque… mais votre formation Bingoal WB n’y a finalement pas été invitée. Une déception ?

Oui, clairement… C’est une course qui se déroule sur mes routes d’entraînement. Mais comme je n’ai aucun pouvoir sur cette décision, j’ai simplement dû l’accepter.

Dimanche, place à Liège-Bastogne-Liège. Qu’avez-vous retenu de votre participation à l’édition 2022 ?

J’ai surtout vu ce qu’est cette épreuve, au niveau du parcours (même si je le connaissais déjà en grande partie) et de l’ambiance. Sinon, cela a été une journée compliquée mentalement pour moi, car ça n’allait vraiment pas. J’étais fatigué après avoir beaucoup enchaîné. Cette fois, je suis vachement plus en forme.

En 2021, vous aviez terminé 12e de Liège-Bastogne-Liège espoirs, dont l’arrivée était postée dans La Redoute. Une preuve que les Ardennaises sont faites pour vous ?

Oui. J’aime vraiment bien les côtes comme La Redoute… mais sur Liège, il y en a une quinzaine de très difficile. C’est ce qui est dur, cet enchaînement de bosses raides. Ceci dit, nous serons 160 au départ… et 150 à qui ce parcours convient ! Tu ne dois pas t’y aligner si ce n’est pas fait pour toi. Sergio Higuita ne participe pas à Paris-Roubaix (NDLR: le Colombien a un physique de pur grimpeur avec ses 54 kg pour 1,66 mètre) !

Ce 23 avril, il y aura du changement sur le parcours post-Redoute: vous prendrez à droite au sommet pour aller chercher la côte de Cornémont (non répertoriée) puis les Forges, avant la traditionnelle Roche-aux-Faucons. Qu’en pensez-vous ?

En tourant à droite, cela ajoute une relance, la descente est technique et va encore étirer le peloton… En enchaînant à gauche avec cette bosse (NDLR: Cornémont, c’est 2,8 km à 4,4% de moyenne), il y a vraiment moyen de faire la différence, de créer des cassures. Après, il y aura une récupération jusqu’aux Forges… mais très courte.

Serez-vous encore dans le coup, au sommet de La Redoute ?

Il faut être réaliste. Sur La Redoute, tu as besoin d’être fort et bien placé, ce qui n’est pas évident à côté de toutes les équipes WorldTour. L’enchaînement composé de la trilogie stavelotaine, du Rosier puis de Desnié sera déjà très costaud.

Quel Johan Meens le public peut-il s’attendre à voir sur la "Doyenne" ?

J’espère pouvoir prendre l’échappée, même si c’est toujours la guerre en début de course. Et si je n’y arrive pas, le but sera de m’accrocher le plus longtemps possible pour progresser, prendre de la force.

Johan Meens au départ de Herve, mercredi, à l’occasion de la Flèche Wallonne. ©Photo News

Mercredi, Johan Meens déjà échappé à la Flèche Wallonne

Avant d’affronter la "Doyenne", Johan Meens était ce 18 avril sur la Flèche Wallonne. Laquelle démarrait de Herve, non loin de son domicile. Au départ, il y a reçu, comme cadeau, un vélo en chocolat ! Avant même la première ascension (Trasenster), le jeune coureur a intégré l’échappée du jour, composée de huit éléments.

Dans la première montée du Mur de Huy, le Bingoal WB a fait bonne impression. C’est la côte d’Ereffe, à moins de 60 bornes du but, qui lui a été fatale quand Kragh Andersen a attaqué. Sur les hauteurs hutoises, Johan Meens a enfin courageusement franchi la ligne en 144e position, à presque 14 minutes du vainqueur Tadej Pogacar.