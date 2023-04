Ce vendredi (19h45 à Theux), le dernier champion de P2A HDKP Team Herve affrontera Essalem Verviers, son dauphin la saison dernière en P2.

Les deux équipes, désormais en P1, entretiennent une saine rivalité depuis leurs débuts. "C’est un match particulier mais on ne se focalise plus trop sur le championnat" avoue Anthony Niro côté hervien. "Toutefois, on ne veut pas les laisser gagner. On sait aussi que c’est un match important pour eux dans la lutte pour le maintien." Car si Herve termine (ra) en roue libre ce championnat, Essalem Verviers (11e) doit encore se donner de l’air.

Le contexte risque d’être différent une semaine plus tard… Puisque HDKP Team Herve – Essalem Verviers (28 avril, 22 heures à Beyne-Heusay) c’est aussi la demi-finale de Coupe qui attend ces deux mêmes formations.

"Chez nous, c’est priorité à la Coupe" prévient Niro, dont l’équipe reste sur un 6-6 à Donceel (triplés de Rexhepi et de Niro).

Les Verviétois du coach Bahadir ont quant à eux pris l’eau à Liverpool Waremme (11-5 malgré les buts de Akdim – deux fois -, El Kalloubi, Bastin, et El Asri) et tenteront de réagir par deux fois face au même adversaire. "Pour le match de ce vendredi on aura notre équipe au complet et on veut ramener la victoire. La Coupe sera également importante après un championnat un peu raté…" fait savoir le coach verviétois Zafer Bahadir.