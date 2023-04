Équipe-type: voici le 25e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de cette semaine.

Derrière

Allan Finfe (Stavelot B, P4G) a assuré entre les perches, surtout en première période en empêchant Oudler de tuer le match. Son équipe s’est ensuite réveillée pour l’emporter après le repos.

À droite, Yassin Charef (Aubel, P1) a été solide défensivement et a apporté son petit plus offensivement avec cette frappe à la 94e minute pour arracher un point contre Ougrée.

Au centre de la défense, Julien Williot (Elsaute, P1) a apporté sa pierre à l’édifice pour le titre elsautois en P1, malgré ses presque 40 ans. À ses côtés, on retrouve Alen Kalac (Stavelot, P2C). Il s’en voulait d’avoir été exclu la semaine passée et avait décidé de tout donner pour se rattraper ce dimanche pour le titre stavelotain. Et quand il évolue de la sorte, il fait partie des meilleurs défenseurs de notre championnat.

À gauche, Damien Boreio (Ster-Francorchamps, P1) ne s’est jamais fait prendre en défaut sur son côté face à Fize.

Milieu

Sur le flanc gauche, Brandon Deville (Elsaute, P1) a certainement livré le meilleur match de la saison. Avec trois buts et une passe décisive, il a été le détonateur pour assurer le titre elsautois dimanche. De son côté, Julian Demarteau (Dison, D2 ACFF) n’a pas été en reste non plus. Auteur de trois assists ( sur les quatre buts disonais contre Solières), le médian a de nouveau fait parler son pied gauche. Maxime Giet (Stavelot, P2C) a parfois eu du déchet dans son jeu, mais il a montré toute l’étendue de son talent en allant planter le but du titre à quinze minutes du terme. Enfin, Vincent Giuliano (Stavelot, P2C), décalé sur un côté, a rapidement trouvé ses marques. Une semaine après son superbe but, il a récidivé ce dimanche, lançant les siens vers le sacre tant attendu.

Attaque

À la base du penalty sur le 2-0 et buteur sur le 4-0, Mike Corman (Elsaute, P1) a été l’autre grand artisan du succès contre Geer. Et plus globalement, il a largement contribué au sacre de son équipe cette saison. Alessio Krafft (FC Eupen, P1) a été un peu le symbole de l’incroyable remontée eupenoise face à Wanze/Bas-Oha samedi soir. Fort discret (pour ne pas dire timoré) au premier acte comme l’ensemble de ses équipiers, il a fait une seconde période de feu en étant dans tous les bons coups. Il a dynamité la défense de WBO, étant auteur d’un doublé et à l’origine de l’exclusion du gardien adverse sur la phase amenant l’égalisation.

Sur le banc, mais…

Xavier Stassen (Hombourg, P1), Raphaël Franssen ( Jalhay, P3D), Abdou Akdim (Dison, D2 ACFF), Faozy Albicocco (Ster-Francorchamps B, P4G), Ilan Hanf (Weywertz, P2C) auraient pu intégrer l’équipe eux aussi.

Le coach

Avec deux titres ce week-end, difficile de ne pas mentionner les apports des entraîneurs d’ Elsaute (Boris Dome) et de Stavelot (Julien Godard) pour l’ensemble de leur saison.