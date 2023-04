Malgré la future descente en P1, Waimes Faymonville (P2C) vient de signer deux joueurs pour la saison prochaine: Allan Finfe (gardien de Stavelot B) et Rémy Thunus (médian de Bellevaux). En outre, trois nouveaux éléments ont accepté de prolonger: Antoine Monie, Hakim Doucene, Amine Alcabir.

Conrad à Bastogne

On savait que le médian de Honsfeld, Jason Conrad, n’allait pas prolonger son bail du côté du HSV et se cherchait un nouveau club pour la saison prochaine. On sait désormais qu’il évoluera à Bastogne, actuellement en 1re provinciale luxembourgeoise mais qui lutte pour ne pas descendre en P2.

Futur noyau olnois

À Olne, le futur entraîneur Jonathan Félix est heureux de pouvoir confirmer les prolongations des frères David et François De Zorzi. Il annonce également les transferts de Noé Simonis (Charneux) et de Thibault Frisée (Cornesse). Le noyau est pratiquement bouclé, il ne resterait que 3 cases à cocher.