Parmi leurs adversaires, aucun ne contredit évidemment ce titre. "Elles méritent leur première place, elles ont quasiment réalisé un parcours sans faute. On leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine en P1, en espérant les suivre aussi – on n’en sait toujours pas plus sur le nombre de montants", souligne ainsi la capitaine de Xhoffraix (2e au classement), Alice Favarin. En fait, si une place se libère en P1 (équipe qui arrête ou autre), il y aurait un test-match entre les deuxièmes des séries de P2 pour définir le montant, selon le règlement. Si c’est davantage, les deuxièmes sont forcément assurés de gravir un échelon. "On reste tout de même très fières d’être la seule équipe à les avoir battues – jusqu’à présent, vu qu’il leur reste quand même Herstal à affronter. Mais malheureusement pour nous, ça n’a pas suffi pour les détrôner. On espère qu’elles joueront le jeu jusqu’au bout." Avec trois rencontres à encore disputer, Herstal pourrait en effet encore prendre la deuxième place d’Alice Favarin et ses équipières… mais les chances sont maigres: il faudrait réaliser un 9/9 tout en misant sur un 0/6 des Xhoffurlaines. Qui affrontent, dimanche, les dixièmes classées, Pierreuse. Une victoire les mettrait définitivement à l’abri du retour de Herstal (4e) et de Trooz (3e), qui compte actuellement six points de retard à deux matchs de la fin.

Le week-end dernier, Xhoffraix l’a emporté à Magnée, 0-6, via des buts de Reyniers, Keller (3x) et Favarin (2x). "Félicitations à Amandine Lepage pour avoir remplacé parfaitement notre gardienne titulaire", signale le délégué Julien Beco.

"Au vu de la saison, c’est largement mérité", confirme Vincent Lambion, T1 de Franchimont, sur le titre des Herviennes. "Seul Xhoffraix pouvait les titiller mais malgré cela elles sont restées focus. Félicitations à elles et bonne chance en P1." Sa formation s’est par ailleurs imposée 0-4 à La Calamine B, grâce à Eloy, Scheen, Nontanovanh et Torregrosa. "Match très sympathique", précise-t-il.

Signalons encore la défaite pour les filles d’Andrimont, toujours en apprentissage, qui risquent de terminer l’exercice avec zéro point au compteur: 0-11 contre Trooz. Zoé Trinon (6x), Janelle Verly (2x), Virginie Josez, Daphné Hagelstijn et Chloé Lejeune ont secoué les filets des Canaries.

Enfin, Manhay B (à nouveau en piste ce mercredi soir, pour recevoir Ellas Herstal) n’a pas fait le voyage pour rien à Pierreuse: 0-8 !

Au programme ce week-end: Bellevaux B – La Calamine B, Xhoffraix – Pierreuse, Trooz – Magnée, Ellas Herstal – Spa, Manhay B – FC Eupen, Franchimont – Andrimont.