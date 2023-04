Top Division Men 2, Régionales 1 & 2

1. Genet ENS 19,20

2. Gerarts AUB 18,33

3. Pitz ENS 17,95

4. Francœur PEP 15,43

5. Perin AUB 13,13

6. Liégeois G. AUB 12,58

7. Maréchal PEP 12,05

8. Wintgens PEP 11,95

9. Akinbodu BCV 11,87

10. Nyssen PEP 11,40

11. Gorlé AUB 11,33

12. Roosen BCV 11,05

13. Maucourant PEP 10,47

14. Walraff ENS 10,08

15. Léonard BCV 9,67

16. Delsaute PEP 9,26

17. Glaude AUB 9,09

18. Erkenne ENS 8,74

19. Hanus ENS 8,50

20. Wilkin G. BCV 8,39

21. Pirson PEP 8,33

22. Delsemme BCV 7,90

23. Liégeois B. AUB 6,86

24. Bousmanne AUB 6,67

25. Buscicchio BCV 6,33

26. Sanzone ENS 5,93

27. Lodomez BCV 5,82

28. Halkin PEP 5,47

29. Deblond PEP 5,45

30. Schoonbroodt ENS 5,41

Procinciales 1 & 2

1. Bonni H-B 20,09

2. Solot H-B 18,65

3. Kpako D-A 18,46

4. Lejeune PEPB 17,86

5. Vankerkhoven AUBB 14,65

6. Louis ENSB 14,50

7. Mourant ENSB 14,50

8. Caubergh THE 14,09

9. Pluys SPA 14,00

10. Rossinfosse SPA 13,96

11. Hendrick SPA 13,38

12. Remacle H-C 13,25

13. Demez BCVB 13,21

14. Delrez WELK 12,81

15. Blaise AUBB 12,53

16. Désert BCVB 12,00

17. Pirard BCVB 12,00

18. Huby SPA 11,88

19. Wergifosse PEPB 11,83

20. Jennes PEPB 11,75

21. Fassotte BCVB 11,56

22. Petit C. D-A 11,39

23. Viellevoye H-C 11,10

24. Chikhaoui D-A 11,00

25. Dejardin AUBB 10,65

26. Lamy SPA 10,53

27. Hardy PEPB 10,41

28. Tandler H-C 10,25

29. Mond WELK 10,14

30. Touette WELK 10,09

Les chiffres indiqués sont une moyenne des points marqués par le joueur en fonction du nombre de matchs qu’il a effectivement disputés.

Le cinq du week-end

Jordan Delrez (17 points) ne lâche rien, à l’image de Welkenraedt, victoire à la clé face à St-Louis C et ce même si la relégation et la disparition de l’équipe son inéluctables.

Elias Bonni a réalisé un carton (49 points) avec Herve-Battice ce week-end portant sa moyenne à plus de vingt points par match.

Gauthier Liégeois (27 points) fut un des artisans du succès d’Aubel dans le derby de R2 disputé jusqu’à son terme à Ensival.

Thomas Nyssen (24 points) a livré un premier quart d’heure d’enfer avec Pepinster en convertissant six de ses sept tentatives derrière la ligne des 6m75.

Martin Wintgens (18 points) a pris le relais de son coéquipier pepin en seconde mi-temps pour assurer sa part de travail à l’intérieur.