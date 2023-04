Après la victoire décisive de ses protégés à Recht, André Syne, un des hommes forts du club, était aux anges. Il faut dire que c’est le premier sacre depuis plus de trente ans. Stavelot va donc retrouver l’élite provinciale 24 années après l’avoir quittée. "Le club est prêt et si on y va, c’est pour y rester", enchaînait-il. "On sait bien qu’on ne va pas jouer les premiers rôles mais une place dans le ventre mou nous irait bien. Après, s’il y a moyen de faire mieux, pourquoi pas."

En tête durant quasi toute la saison, Stavelot décroche un titre tout à fait mérité. C’était tout simplement l’équipe la plus régulière de la série.

"Avec le groupe qu’on avait, on s’était fixé le tour final comme objectif. On a remporté la première tranche puis on s’est pris au jeu. Le déclic ? Pour moi, il a eu lieu à Sart. Menés 2-0 à un quart d’heure du terme, on a su émerger en fin de partie pour l’emporter. L’équipe a alors pris confiance et commencé à y croire. Et le comité aussi…"

Beaucoup d’observateurs mettent souvent en avant le grand nombre de transferts réalisés par Stavelot et le peu de joueurs du cru présents dans le groupe.

"Amener un ou deux jeunes par saison"

"Il y en a quelques-uns et le but est bien sûr d’en amener plus", précisait le trésorier stavelotain. "Notre philosophie est que la P4 doit préparer les jeunes à rejoindre la P2, ou maintenant la P1. L’idéal serait d’en amener un ou deux par saison. Mais on sait tous qu’avec les jeunes actuels, ce n’est pas simple."

Au moment de clôturer ces quelques lignes, l’ami André s’apprêtait à rejoindre le groupe des joueurs et des supporters pour fêter dignement le titre de son Stavelot. "Cette nuit, on va dormir peu mais bien", rigolait-il dimanche après-midi. "Ces derniers jours, ça n’a pas été le cas car une certaine nervosité était présente. La fête va être belle et on va en profiter."