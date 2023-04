Spa pourrait peut-être monter en R2: voici pourquoi (et comment)...

"Alleur B ne veut pas monter car il possède déjà une R2", explique Greg Jamar, le responsable sportif du Casino Spa. "Les Liégeois nous ont contactés pour savoir s’ ils pouvaient jouer à fond jusqu’au bout et peut-être être champions et dans ce cas nous laisser leur place de montant. Nous avons répondu favorablement. Mais de toute façon, pour l’instant, c’est Waremme qui est premier."

Pour que le club d’Alleur soit champion, il faut que Waremme perde un match et qu’Alleur gagne ses deux dernières rencontres. Et le week-end prochain, il y a un certain Waremme – Spa à l’affiche…