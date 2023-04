Montée en D1: Verviers aura besoin de son public dimanche contre le Lara

En conséquence, le RHCV sera confronté au Lara pour sa demi-finale, qui se disputera en deux manches: dimanche 23 avril à Verviers, puis le 30 avril à Wavre. Pour rappel, le vainqueur de cette double confrontation montera en D1.

Ce scénario de rencontrer le Lara plutôt que Tamise (a priori plus faible sur papier), les Verviétois le redoutaient mais n’ont pas pu y échapper. "Dans l’absolu, ce n’est pas la meilleure équipe qui l’a emporté, mais la plus réaliste", résume le manager Damien Leruth suite à cette courte défaite au Parc. "On a bénéficié de quatre ou cinq PC, mais on n’a pas su en concrétiser un seul", regrette-t-il. "D’ailleurs, le coach était vraiment très fâché sur ces PC donnés, car les consignes n’ont pas été respectées", indique le manager verviétois. "On était bien dans le match, et même après le but encaissé à la fin du troisième quart-temps, on a encore poussé. C’est vraiment la concrétisation qui a fait la différence", dit-il, très déçu du résultat final.

Les Verviétois ont désormais quelques jours pour passer au-delà de leur déception et se focaliser sur leurs deux matches contre le Lara. "La formule en aller-retour nous désavantage un peu car réaliser un exploit sera plus compliqué qu’en une seule rencontre. Mais, quoi qu’il en soit, nous devons faire en sorte que le match retour ait encore un intérêt", souligne-t-il. Plus que jamais, Verviers aura besoin de son public, ce dimanche à Maison-Bois. "Déjà au Parc, il y avait une centaine de supporters verviétois", apprécie Damien Leruth, espérant qu’ils seront plus nombreux encore dans quelques jours pour cette demi-finale aller.

Du côté des Dames (D3A), les Verviétoises ont partagé l’enjeu (2-2) ce week-end chez les Green Devils. Ce dimanche 23 avril midi, il "suffira" d’une victoire contre le Stix (Hasselt) pour assurer la montée à l’étage supérieur.