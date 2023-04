Le WRT retrouve le podium avant Francorchamps

Moins de chance pour la seconde voiture confiée à Robin Frijns, Sean Gelael et Ferdinand Habsburg qui ne pouvaient faire mieux qu’une septième place après avoir écopé de deux pénalités durant les six heures de course.

Pas de quoi faire perdre le sourire à Vincent Vosse, plutôt satisfait du résultat obtenu en terre portugaise sur un circuit très exigeant. "Nous avons bien réagi après une qualification décevante et nous avons surtout réussi à terminer sur le podium au terme d’une course difficile et serrée grâce aux pilotes de la voiture 41 qui ont effectué un travail fantastique pour réduire l’écart en vue e l’arrivée. Quant au second équipage, il aurait pu prendre la quatrième place sans cette pénalité infligée dans les derniers tours et qui est venue s’ajouter à une autre plus tôt. Nous savons que cela peut se produire lorsque vous courez à fond et que vous vous battez pendant six heures. Je suis donc satisfait de la performance que nous avons montrée, c’est surtout encourageant avant la prochaine course à Spa."

Un rendez-vous qui est déjà fixé dans une semaine sur le circuit de Spa Francorchamps où l’équipe WRT jouera en quelque sorte à domicile.