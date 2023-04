Les troupes du président Claudio Roman comptent 38 points après 21 matches joués (sur un total de 24). S’ils battent le Citizen Cheratte ce vendredi (21 h) à la bulle de Gérardchamps (Verviers) ils seront officiellement champions et se hisseront en P1 la saison prochaine. En cas de succès verviétois, les poursuivants que sont Zeed Welkenraedt (21 m, 32 points) et le Bosna Kelmis (20 m, 31 points) ne pourront plus priver Prés-Javais des lauriers. "Normalement, c’est pour ce vendredi" confient les responsables de l’équipe qui espèrent pouvoir fêter le sacre dès 22 heures. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.