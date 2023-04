La Team GSI Verviers et Essalem Verviers organisent leurs tournois de sixte

Une semaine plus tard, c’est la Team GSI Verviers (N2 ABFS) qui propose son tournoi de sixte. Rendez-vous le dimanche 11 juin, au terrain du RFC Battice, le club Verviétois propose un tournoi à 70€/inscription (ballon offert). Infos et inscriptions via Facebook (page Team GSI Verviers ou via Anthony Rox).