Nouveau changement de coach au CS Verviers B

Arrivé au mois de janvier dernier, Farjad Talukder n’est (déjà) plus l’entraîneur du CS Verviers B. "Farjad a décidé d’arrêter pour raison privée. De plus, ses horaires de travail ne lui permettaient pas d’être présent à chaque match", explique le CQ et délégué de l’équipe B Jaouad Steyat. Le joueur Hassan Bouassam dirigera les Verviétois jusqu’en fin de saison. Pour rappel, la formation de P4 est vouée à disparaître la saison prochaine, suite à la fusion entre le Stade Disonais et le RCS Verviers (futur Stade Verviétois).

Quand Charneux supporte… Battice B !

La lutte pour le titre est intense, en P4F. Dimanche dernier, Charneux n’a pas pu disputer sa rencontre de championnat, puisque son adversaire lambermontois avait déclaré forfait, faute de joueurs. Les Charneutois en ont profité pour aller supporter Battice B, qui affrontait le FC Eupen B, leader de la série. Les Eupenois l’ont malgré tout emporté 1-3 et gardent un petit point d’avance sur Charneux, à deux journées de la fin.

Provinciale 4G

"Spa B a déjà faussé le championnat"

Le coach de Stavelot B, Michaël Ziant, est exaspéré lorsqu’il entend les Spadois dire qu’ils iront au bout du championnat "pour ne pas le fausser". "Ils ont déjà fait en alignant une équipe complète contre certains et en déclarant forfait contre d’a utres, comme contre Oudler par exemple. Qu’ils arrêtent avec ce discours."

Un rôle d’arbitre pour Franchimont B ?

S’ils n’ont plus rien à attendre du championnat, les jeunes Franchimontois ont un rôle d’arbitre à jouer. Notamment en recevant Oudler lors de la dernière journée. "On va jouer le jeu à fond et on a à cœur de leur montrer, sur notre terrain synthétique, qu’on sait aussi jouer au foot", souligne l’entraîneur, Miguel Ruiz-Marin. Voilà Oudler prévenu.

Samuel Ziant a-t-il joué son dernier match ?

L’un des joueurs les plus expérimentés du Stavelot B a dû sortir sur blessure dimanche. On craint que les ligaments soient touchés. Si c’est le cas, il a joué son tout dernier match de sa longue carrière. Samuel avait en effet annoncé mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette saison.

Maxime Blum passe chez le voisin sterlain

Ster-Francorchamps B est en train de se renforcer en vue de la saison prochaine après l’échec dans sa quête au titre cette saison.

Si l’officialisation tarde pour certains, le club vient d’annoncer son premier transfert officiel. Il s’agit de l’actuel défenseur de Stavelot B, Maxime Blum, qui passe donc chez le voisin. "J’avais déjà essayé de l’avoir l’année passe mais cette année fut la bonne et il nous rejoint pour les deux prochaines années", se réjouit l’entraîneur sterlain, Maxime Brant. D’autres transferts seront annoncés dans les prochains jours.