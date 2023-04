Hugo Archambeau (Jalhay) content de sa première saison

Souvent aligné dans le milieu du jeu, c’est au poste d’arrière droit que Hugo Archambeau était titularisé dimanche dernier à Baelen.

"Je suis satisfait du temps de jeu obtenu pour ma première saison en équipe première, lâche le numéro 15 jalhaytois. Au départ, je devais jouer avec l’équipe B, je ne m’attendais pas à cela. Désormais, à moi de faire ma place dans l’équipe la saison prochaine. Cela ne me dérange pas de dépanner comme défenseur latéral mais je préfère jouer comme médian central, c’est à cette position que j’ai le plus souvent évolué chez les jeunes."

La victoire (la première après neuf défaites) à Baelen a fait du bien à tous les Jalhaytois. Ils peuvent déjà penser à la saison prochaine. "On a pu faire la fête même si nous n’avons plus rien à jouer cette saison. Notre passage à vide est difficile à expliquer. Notre terrain ne nous a pas aidés, on a souvent dû aller courir et c’est moins motivant qu’un entraînement classique. On est entré dans une spirale négative et l’équipe montrait moins d’envie. La majorité du noyau a déjà prolongé, j’imagine qu’on voudra se placer le plus haut possible. Pourquoi ne pourrions-nous pas viser haut ?"