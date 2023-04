Boris Lambert à l’Union Saint-Gilloise une fois le sort d’Eupen scellé ?

Il faudra désormais attendre la dernière journée de phase classique pour savoir si Eupen bascule à l’étage inférieur ou pas. Les Pandas ont plusieurs options pour espérer se sauver.

Si Zulte-Waregem ne gagne pas (partage ou défaite) face au Cercle de Bruges (lequel demeure concerné par d’éventuels play-off 2), Eupen restera en D1A. Peu importe le résultat de l’AS au Club de Bruges. Et si l’Alliance ne veut dépendre de personne, elle devra battre les Brugeois au Jan Breydel. "Il faut y croire jusqu’au bout et montrer un autre visage que face à Zulte-Waregem. Tout est encore jouable à Bruges si on affiche une autre mentalité. C’est dans les moments difficiles qu’il faut rester souder et se battre les uns pour les autres " préconise le défensif Boris Lambert, qui rappelle "qu’on a su bousculer Bruges au match à aller. On a déjà montré qu’on pouvait faire de bonnes choses face aux grosses équipes."

Et d’évoquer les trois buts pris sur coup-franc: trois grossières erreurs. "Ce n’est pas tellement la question de jouer le hors-jeu. On joue la zone, je n’ai pas vu les images pour comprendre ce qui a bien pu se passer…"

À noter que Boris Lambert, 23 ans, est sous contrat avec Eupen jusqu’en 2027. Ses belles statistiques de ces derniers mois (principalement avant l’arrivée d’Edward Stiill) ont suscité l’intérêt de diverses écuries. C’est toutefois l’Union Saint-Gilloise qui tient la corde. Si les voyants sont au vert entre le joueur et l’USG, les négociations entre les deux clubs seront finalisées une fois le sort d’Eupen scellé, soit après ce prochain 23 avril. Selon nos informations, le transfert du natif de Rochefort (qui assistait au match Leverkusen-Union la semaine passée) serait en très bonne voie. Une telle opération permettra (it) aux Eupenois de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses. Reste à en faire bon usage.