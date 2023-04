A Bullange, qui enregistre une arrivée, "personne ne s’attendait à ce scénario" dit Raphaël Lognoul à propos du titre

À la tête de l’équipe bullangeoise depuis quatre saisons d’affilée, le coach tient à souligner la mentalité exemplaire de son noyau. "J’ai un groupe formidable avec une excellente mentalité. Il n’y a ni vedette ni starlette dans mon vestiaire mais bien un groupe soudé et ultra motivé. À chaque entraînement, j’ai minimum quinze joueurs qui ont faim de foot, c’est magnifique pour un coach." Lorsqu’il s’agit d’évoquer l’issue de la saison et le futur de son équipe, l’entraîneur expérimenté de 54 ans nous avoue être partagé entre confiance et méfiance.

Maxime Garroy, de Cornesse à Bullange

"Nous partageons la première place avec Oudler à deux matches de la fin. Dire que nous ne pensons pas au titre serait mentir. J’ai confiance, même si les deux rencontres (Stavelot B, 3e et Chevron, 5e) restantes ne seront pas faciles, nous avons les clés pour y arriver. Ma crainte actuelle est que les équipes B soient trop renforcées par les noyaux A. Je pense justement à Stavelot A pour qui la saison est terminée."

Arrivée confirmée à Bullange: l’actuel joueur de Cornesse (P3D) Maxime Garroy, a signé pour la saison prochaine.