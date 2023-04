"C’est mon premier titre et j’en suis très fier", glisse le capitaine Mathieu Jérôme. "Qui plus en tant que Stavelotain et capitaine de l’équipe. On voulait offrir ce titre au coach, au comité, au club en général. C’est l’aboutissement de toute une saison. La fête s’annonce très belle et la nuit très courte (rire). Ce n’est pas grave, c’est pour ça qu’on joue football."

Malgré l’euphorie d’un premier titre, le défenseur stavelotain se montre très lucide dans son analyse.

"Être champion aujourd’hui est un soulagement. On avait une avance conséquente mais on ne voulait attendre une semaine de plus. Là, ça aurait encore mis plus de pression. Pour moi, ce titre est mérité."

Au coude à coude avec Amblève et Sart durant la première partie de saison, les Rouge et Bleu ont fait la différence après la trêve.

"Pour moi, le déclic s’est produit lors de notre déplacement à Sart (2-3). On est allé arracher la victoire au caractère et c’est là que je me suis dit qu’on avait un groupe capable d’aller chercher le titre. On forme une vraie bande de potes et c’est ce qui a fait la différence. Aucun joueur n’a jamais rechigné à la tâche, jamais ! Et tout le monde a toujours travaillé pour le groupe", conclut un Mathieu Jérôme heureux de retourner auprès des siens pour une fête qui s’annonce très très très longue.