Buts: M. Kockelmann (0-1, 14e), A. Barth sur pen. (1-1, 20e), J. Michaeli (1-2, 45e), F. Dalleur (2-2, 55e), C. Gillet (3-2, 66e).

Les Stavelotains avaient une dernière possibilité de relancer la lutte pour le titre et ils ont réussi à le faire en prenant le meilleur sur le leader.

"On a eu difficile en première période puisqu’on a eu deux blessés. Les circonstances ne nous ont pas été favorables mais les joueurs n’ont pas baissé les bras et se sont lâchés après la pause."

Une analyse partagée par Manuel Mutsch. "On peut tuer le match en première mi-temps mais on ne le fait pas. On les relance même car on leur offre deux des trois buts. Mais respect à Stavelot pour sa deuxième mi-temps."

Honsfeld B 2 - Bellevaux 1

Buts: J. Lecoq (0-1, 22e), P. Jost (1-1, 72e), J. Schroeder (2-1, 82e).

Troisième victoire de rang pour Honsfeld B qui a pris le meilleur sur une équipe de Bellevaux déforcée. "On a atteint les 30 points, c’était notre objectif", se réjouit Raymond Heiners. Pour son confrère bellevautois, Éric Van renterghem, son équipe ne pouvait pas revendiquer plus. "On n’avait pas l’énergie pour revenir."

Chevron 2 – Malmundaria B 1

Buts: R. Melchior (0-1, 11e), P. Sternon (1-1, 62e), J. Marnette (2-1, 73e).

Chevron poursuit sa route vers la troisième tranche. "L’équipe était bien en place en première mi-temps mais on encaisse un but qui vient de nulle part, analyse le coach des Chevronnais, Sébastien Grosjean. En deuxième mi-temps, on a pressé haut et on va chercher très haut. Deux gros matchs nous attendent avec Oudler et Bullange." Pour le mentor des Malmédiens, "l’arbitre a cédé à la pression de Chevron pour faire basculer le match."

Heusy B 1 – Ster-Francorchamps B 7

Buts: J. Desonnay (1-0, 2e), F. Albicocco (1-1, 1-2 sur pen. et 1-3, 17e, 45e et 48e), T. Busch (1-4 et 1-5, 58e et 63e), J. Dewez (1-6 et 1-7, 76e et 90e).

Les Sterlains continuent de préparer au mieux le tour final. "On a fait une très bonne première mi-temps, souligne Jean-Claude Léonard. On fait 1-1 et on a la possibilité de faire 2-1. Puis, ils font 1-2 sur penalty et le match bascule. "

Du côté sterlain, Maxime Brant est satisfait. "Heusy nous a posé des problèmes en première mi-temps mais après on a pu dérouler."

Jalhay B 2 – Amblève B 2

Buts: L. Marquet (0-1, 54e), J. Scheen (1-1, 65e), L. Marquet (1-2, 77e), L. Taeter (2-2, 81e).

Jalhay B a réussi à tenir en échec Amblève B. "On a été dominé mais on a réussi à prendre un bon point", analyse lucidement Serge Soriés.

L’entraineur d’Amblève B, Werner Zeimers, regrette les occasions manquées mais reste fair-play. "Jalhay B mérite son point pour sa combativité."

Franchimont B 6 – Lontzen B 0

Buts: E. Ruiz-Marin (1-0, 12e), B. Kivanda (2-0, 22e), N. El Kalloubi (3-0, 43e), H. Perez (4-0, 64e), F. Bastin (5-0, 74e), P. Emonts (6-0, 83e).

Large succès pour les Franchimontois de Miguel Ruiz-Marin. "Ce n’était pas facile pour eux car ils étaient à onze mais on n’a réussi à mettre la manière qu’en deuxième mi-temps."

Côté visiteur, Pacal Jaminon a encore dû jouer les nonante minutes. "Je félicite mes gars qui n’ont jamais abandonné."