Évolution du score: 10e: 27-15, 20e : 49-36 (22-21), 30e : 74-56 (25-20), 40e : 94-86 (20-30).

CASINO SPA: Pluys 5, Piron 10, Muller 6, Rossinfosse 13, Huby 15, Hendrick 26, Mathieu 2, Seynaeve 6, Beauve 3.

Après la victoire à Ste-Walburge vendredi (73-80), on pensait que les Spadois avaient fait le plus difficile. C’était avant un revers inattendu dimanche chez l’avant-dernier du général. Ils doivent à présent faire une croix sur la première place et perdent aussi (actuellement) la deuxième.

Les marqueurs vendredi: Pluys 15, Piron 2, Muller 14, Rossinfosse 13, Huby 10, Cornet 2, Mathieu 10, Seynaeve 5, Beauve 9.

RBC Welkenraedt 68 - Esneux St- Louis UTD C 62

Évolution du score: 10e: 13-18, 20e : 25-28 (12-10), 30e : 47-53 (22-25), 40e : 68-62 (21-9).

RBC WELKENRAEDT: Mond 11, Leemans 3, Fyon 14, Hensen 2, Delrez 17, Touette 21.

"Grosse prestation collective !", se réjouit Fabrice Leemans après ce succès surprise de la lanterne rouge. "Le ballon a circulé comme jamais cette saison. L’adversaire ayant joué à notre rythme, au lieu d’imposer le sien, nous a laissés dans le coup. Une bonne gestion des lancers francs en fin de match nous a permis d’empocher cette victoire. On en convertit 100% dans le dernier quart-temps contre 0% en première mi-temps !"

RB Tilff B 109 - Dison-Andrimont 59

Évolution du score: 10e : 23-27, 20e : 50-34 (27-7), 30e : 77-42 (27-8), 40e : 109-59 (32-17).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 8, Petit 9, Toussaint 22, Lodomez 6, Viellevoye 0, Maréchal 11.

Devant faire face à de nombreuses absences, dont celle du coach, Jordan Viellevoye est venu à nouveau dépanner. "Nous remportons le premier quart avec beaucoup de réussite à distance et des grands concernés dans la raquette", explique un coach ad interim qui a aussi dû monter une dizaine de minutes au jeu pour faire souffler les gars. "Malheureusement, dès le deuxième acte, les Liégeois ont pris le dessus grâce à leurs rotations, leur agressivité, leur qualité athlétique ou encore leur réussite. Les gars sont restés soudés jusqu’au bout et gardent la tête haute. C’était, à mon sens, la priorité de cette rencontre."

Henri-Chapelle 68 - RSW Liège Basket C 87

Évolution du score: 10e: 13-26, 20e : 30-53 (17-27), 30e : 51-70 (21-17), 40e : 68-87 (17-17).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 3, Vronen 0, Perin 2, Viellevoye 15, Thélen 3, Henkens 0, Lahaye 7, Tandler 12, Lekeu 2, Delhaes A. 0, Remacle 24.

À domicile, Henri-Chapelle avait déjà encaissé 53 points à la pause. "Que ce soit en défense man to man ou en zone, nous étions à chaque fois dépassés en première mi-temps", constate le coach capellois, Fred Ledain. "On prend plus de 20 points dans la vue et c’est logique. On resserre en derrière en seconde partie de match mais impossible de recoller. Nos adversaires avaient plus faim que nous…"